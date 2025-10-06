Войната в Украйна:

Григор Димитров извън сметките за титлата в Стокхолм, но не бива да бъде отписван

06 октомври 2025, 14:37 часа 307 прочитания 0 коментара
Голямата звезда на България в тениса Григор Димитров се готви за завръщане на корта в седмицата 13 - 19 октомври за турнира от сериите ATP 250 в Стокхолм. Това ще бъде първото участие на българина от Уимбълдън насам, когато претърпя контузия на гръдния мускул и се подложи на операция и три месеца възстановяване. И макар повечето анализатори да не го поставят сред фаворитите за титлата, Григор определено не е за отписване.

Григор Димитров се завръща на корта с много неизвестни

През миналата година Гришо достигна до финала в Стокхолм, където отстъпи на Томи Пол. Българският тенисист е шампион в Стокхолм от 2013 година, когато спечели първата си титла на ниво ATP. Този турнир е по-специален за българина, който по традиция играе много силно на турнири на закрито. Българинът е любимец на публиката и определено може да бъде заплаха за най-добрите тенисисти в надпреварата.

Григор Димитров

Гришо може да играе силно в Стокхолм, но не се знае в каква форма е след контузията

Водач в основната схема е Каспър Рууд, но норвежецът ще срещне сериозна конкуренция от миналогодишния шампион Томи Пол, който вдигна титлата и през 2021-ва. Денис Шаповалов, шампион от 2019-та, също може да бъде заплаха за двамата фаворити от топ 20 на света, тъй като играе много агресивно на закрито. Друг тенисист, който е пред Димитров в световната ранглиста, е Юго Умбер. Това са и четиримата играчи с най-добри шансове за титлата.

Иначе зад Димитров, поне по ранкинг, са имена като Талон Грикспор и Камерън Нори, а Александър Мюлер е последният играч сред първите 8, поставени в турнира. Все още няма потвърждение, че Димитров ще се включи в надпреварата в Стокхолм, но поне на този етап той не е оттеглил заявката си. Иначе се очаква Гришо да изпадне от топ 30 на света, тъй като не участва на Мастърса в Шанхай, който продължава до края на тази седмица.

Стефан Йорданов
