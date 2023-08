Григор Димитров отстрани американец на старта във Вашингтон (ВИДЕО)

Представителят ни, който е поставен под №5 в схемата, започна директно от втория кръг за разлика от своя съперник. В първия сет нямаше нито една точка за пробив и се стигна до тайбрек. В него Гришо изоставаше с 1:3, но обърна със силна серия до 5:3 и в крайна сметка спечели с 8:6.

Българинът проби още на старта на втората част. Уверената му игра продължи и той взе своите подавания без особени затруднения. Димитров проби отново за 5:2, а след това категорчино затвори мача на собствен сервис. На осминафиналите първата ни ракета ще играе срещу № 10 в схемата Йошихито Нишиока от Япония или Емил Руусувуори от Финландия.

Водач в долната половина на схемата на турнира във Вашингтон е скорошната „жертва“ на Григор Димитров – Франсис Тиафо. Двамата се срещнаха на Уимбълдън, където българският тенисист буквално прегази американския си опонент.

That is sweet 🍬@GrigorDimitrov comes in clutch in the tie-break to lead McDonald 7-6(6)! #MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/3fEeQKXu4b