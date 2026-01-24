Григор Димитров разкри основната си цел за 2026 година

Първата българска ракета Григор Димитров разкри целта си за 2026 година. Както е известно, пред последните години родният тенисист се сблъска с поредица от травми и се оттегли поради контузия от пет поредни турнира от Големия шлем от Уимбълдън 2024 до Уимбълдън 2025. Особено съкрушително обаче беше оттеглянето му на "Ол Инглънд Клуб" миналата година, когато българинът водеше с 2:0 сета на бъдещия шампион Яник Синер, преди да получи разкъсване на гръдния мускул в началото на третия сет.

След трудната 2025-а: Григор Димитров иска да играе през цялата 2026-а

Контузията принуди Димитров да се оттегли от мача, въпреки че беше само на четири гейма от достигането на 1/4-финалите на турнира, а серията му от 58 поредни участия в турнири от Големия шлем приключи с оттеглянето му от US Open. След като падна на 44-то място в ранглистата на АТП, след като пропусна голяма част от 2025 г., 34-годишният тенисист се завърна на корта в края на годината за един мач на Мастърс-а в Париж. Въпреки че победи и показа добра форма, Димитров се оттегли от следващия си мач.

ОЩЕ: Григор сложи край на черна серия и постави впечатляващ рекорд в Големия шлем

Доказвайки, че е готов да се върне в голямата игра, българинът започна 2026 година с участие на един от любимите си турнири - в Бризбън. В пресконференцията си преди надпреварата Димитров разкри основната си амбиция за следващите дванадесет месеца: "В известен смисъл това ще бъде моята цел - да остана без контузии, което за мен беше ново преживяване, но мисля, че като тенисист е прекрасно да изпиташ всеки аспект на играта, и мисля, че досега това се е случвало естествено. Но аз съм много благодарен, че се върнах."

Димитров призна, че фокусът му винаги е бил да се върне в началото на 2026 година, а не да се насилва прекалено много в края на миналия сезон: "Чувствам се добре, че отново мога да се състезавам. Мисля, че това беше основната ми цел. Никога не съм искал да отида и да играя в турнир, знаейки, че няма да мога да го завърша. Бях наистина фокусиран да се уверя, че ще се върна в началото на годината. Мисля, че процесът на възстановяване също отне време. Не исках да бързам. Въпреки че играх в Париж, това беше по-скоро, за да видя в какво състояние е ръката ми, какво трябва да направя още."

Григор Димитров отпадна на 1/8-финалите в Бризбън, а след това се съсредоточи върху подготовката си за първия турнир от Големия шлем за сезона - Australian Open. За съжаление, родният тенисист не успя да разгърне потенциала си в Мелбърн и отпадна още в първия кръг от чеха Томаш Махач. Въпреки ранното напускане на надпреварата, той си тръгна със солидна сума.