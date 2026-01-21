Любопитно:

Григор Димитров си тръгна със солидна сума от Откритото първенство на Австралия

21 януари 2026, 14:42 часа 392 прочитания 0 коментара
Най-добрият български тенисист Григор Димитров отпадна още в първия кръг на Откритото първенство на Австралия, но въпреки това си заслужи солидна сума от наградния фонд за участието си в основната схема на надпреварата. Българинът, който е достигал полуфинал в Мелбърн в кариерата си, този път претърпя загуба още на старта от намиращия се в изключителна форма чех Томаш Махач. А премията, която ще получи Димитров за участието си, възлиза на 150 000 австралийски долара.

Григор Димитров спечели близо 86 500 евро от участието си в Мелбърн

Превърнати в евро, тази сума се равнява на около 86 500 евро. Тази премия е предвидена за всеки един от участниците в първия кръг на Australian Open. С всеки следващ кръг премията за участниците се увеличава, като така изглежда разпределението в австралийски долари:

  • Шампион - 4 150 000 австралийски долара
  • Финалист - 2 150 000 австралийски долара
  • Полуфиналист - 1 250 000 австралийски долара
  • Четвъртфиналист - 750 000 австралийски долара
  • Осминафиналист - 480 000 австралийски долара
  • Трети кръг - 327 750 австралийски долара
  • Втори кръг - 225 000 австралийски долара
  • Първи кръг - 150 000 австралийски долара

Това означава, че шампионът на Australian Open ще вземе близо 2,4 млн. евро - както при мъжете, така и при жените. Иначе, ако могат да се извлекат позитиви от загубата на Димитров от Махач, то това е, че Григор сложи край на черна серия и постави впечатляващ рекорд в Големия шлем. Сега българинът ще насочи вниманието си към следващите турнири от календара на ATP, където ще се надява да бъде още по-добре подготвен във физическо отношение след злощастната контузия на Уимбълдън.

Стефан Йорданов
