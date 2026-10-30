Сензация в Базел! Джокович рухна след 27 аса и пропуснат шанс за Финалите на ATP

Рекордьорът по титли от Големия шлем Новак Джокович претърпя изненадващо поражение във втория кръг на турнира от категория ATP 500 в Базел. Сръбската легенда отстъпи на германеца Ян-Ленард Щруф с 7:6(4), 5:7, 6:7(5) след два часа и 36 минути игра. Загубата не само сложи край на участието му в Швейцария, но и сериозно усложни задачата му в битката за класиране на Финалите на ATP в Торино.

Щруф постигна първата си победа срещу Джокович

36-годишният германец, който заема 47-ото място в световната ранглиста, успя да победи Джокович за първи път в кариерата си след осем поредни поражения в преките им сблъсъци. Щруф заложи на изключително агресивна игра и впечатляващ сервис, като завърши двубоя с цели 27 аса. Германецът не допусна нито един пробив, след като отрази всичките шест възможности на своя съперник.

Джокович успя да измъкне първия сет след тайбрек, но Щруф изравни след 7:5 във втората част. Решаващият трети сет също стигна до тайбрек, в който германецът надделя със 7:5, завършвайки срещата с ас.

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"Знаех, че трябва да рискувам, нямаше друг начин. Наложи се да покажа най-добрия си тенис, за да имам шанс, тъй като в предишните осем мача той ме побеждаваше много лесно. Изключително съм щастлив и доволен от представянето си", заяви Щруф след победата. На четвъртфиналите той ще се изправи срещу португалеца Нуно Боржеш.

Джокович изпусна важен шанс за Торино

Поражението идва в особено неподходящ момент за носителя на 102 титли от ATP тура. По-рано през деня Рафаел Ходар, който заема деветата позиция в годишната надпревара за Финалите на ATP, също отпадна от турнира. Това даде възможност на Джокович да го изпревари при спечелване на титлата в Базел.

Вместо това сърбинът остава на 319 точки зад испанеца, а до края на редовния сезон предстои единствено турнирът от сериите "Мастърс" в Париж. Джокович има 18 участия на заключителния турнир на ATP, с което дели рекорда с Роджър Федерер. Дали ще получи шанс да го подобри още тази година, ще зависи от развоя на последната надпревара преди Торино.

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