Неочакван обрат за Григор Димитров! Българинът получи шанс за голям турнир в последния момент

Григор Димитров получи неочаквана възможност да участва на последния за сезона турнир от сериите "Мастърс" 1000 в Париж. Най-добрият български тенисист е бил поканен в последния момент за квалификациите на надпреварата, която ще се проведе от 2 до 8 ноември. Промяната стана възможна след оттеглянето на чеха Якуб Меншик заради контузия, което доведе до размествания сред участниците.

Контузия отвори вратата за Григор Димитров

Меншик, който заема 16-ото място в световната ранглиста, няма да играе във френската столица заради травма, получена по време на турнира във Виена. "Поради контузия, получена във Виена, Якуб Меншик се оттегля от турнира", съобщиха организаторите в социалната мрежа X.

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Отказването на чеха предизвика поредица от промени в схемата. Французинът Кентен Алис, който първоначално разполагаше с "уайлд кард", получи директно място в основната надпревара. Освободената покана беше предоставена на младия французин Моис Куаме, а Григор Димитров получи възможност да се включи в квалификациите.

Григор се завръща на мястото на един от най-големите си успехи

Париж е специален турнир за българския тенисист. През 2023 година Димитров достигна до финала на надпреварата, където отстъпи именно на Новак Джокович. Сега обаче бившият номер 3 в света ще трябва да премине през пресявките, ако иска отново да намери място сред участниците в основната схема.

Българинът заема 124-ото място в световната ранглиста, а последното му участие беше на турнира във Виена, където загуби от Флавио Коболи с 4:6, 6:3, 3:6.

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