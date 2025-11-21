Карлос Алкарас обяви голямата си цел за новия сезон – прицели се в единствения турнир от Големия шлем, който не е печелил

Испанският тенисист Карлос Алкарас разкри, че голямата му цел през новия сезон е титлата от Откритото първенство на Австралия, което е единственият турнир от Големия шлем, който все още не е печелил.

Алкарас се надява да спечели Australian Open

„Победата в Мелбърн е наистина важна цел за мен, защото искам да имам титли и от четирите турнира от Големия шлем. Не е лесно, защото турнирът се провежда в началото на сезона и излизаш на корта без никаква мачова практика“, каза Алкарас, цитиран от Punto de Break.

22-годишният испанец е спечелил две титли на Ролан Гарос, Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ. Той не е стигал по-далеч от четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия.

През 2025 г. Алкарас спечели осем титли и завърши сезона на първо място в света.

ОЩЕ: Григор Димитров ще спори с Карлос Алкарас и Каспер Рууд за престижна награда на ATP