Шампионът, който зарадва България, отново бие категорично

Шампионът от "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ по тенис за юноши Иван Иванов се класира убедително за втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка за мъже в Понтеведра (Испания), който е с награден фонд 15 хиляди долара.

Шестнадесетгодишният българин надви с 6:1, 6:1 номер 6 в схемата Карлес Ернандес (Испания). Националът на България за Купа "Дейвис" ще играе във втория кръг срещу друг представител на домакините Алехандро Мано.

По-рано днес Анас Маздрашки също се класира за втория кръг на сингъл на турнира в Испания. 19-годишният българин се наложи над Йонас Зивертс (Швеция) с 6:1, 6:2, а във втория кръг ще играе срещу представителя на домакините и водач в схемата Серхио Ернандо.