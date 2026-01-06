Спорт:

Кога и къде да гледаме Григор Димитров на 1/8-финала в Бризбън

06 януари 2026, 12:14 часа 375 прочитания 0 коментара
Звездата на българския тенис Григор Димитров стартира с победа участието си на първия за годината турнир за 2026 година - този в Бризбън от сериите ATP 250. Българинът се наложи над испанеца Пабло Кареньо-Буста, с когото си имат зачачка от много години. Сега за Гришо предстои мач от 1/8-финалите на турнира в Бризбън, като целта пред българина е да продължи да се забавлява на корта, а това потенциално да го отведе и до трета титла в надпреварата.

Григор Димитров на 1/8-финал в Бризбън: Съперник, дата, час и телевизия

Григор триумфира в Бризбън през 2017 и 2024, като обикновено играе на висота в този турнир. Видя се високо равнище на игра и срещу Кареньо-Буста, след като българинът се наложи убедително в два сета и не остави шансове на съперника си. Следващият съперник на Григор Димитров е Рафаел Колиньон от Белгия, който е 84-ти в света, а най-предното му класиране е 73-то място. Колиньон е квалификант, като успя да отстрани поставения под номер 5 Денис Шаповалов от Канада.

В кой ден и от колко часа е мачът на Григор срещу Колиньон

Григор Димитров няма мачове срещу белгийския тенисист и ще трябва да подходи внимателно в опознаването на силните и слабите страни на опонента. Българинът ще има време за това, тъй като срещата им няма да се изиграе в сряда, а е предвидена да се състои в четвъртък - 8 януари. Точният начален час на срещата ще стане ясен в сряда, като информацията ще бъде обновена в тази статия.

Коя телевизия ще излъчи мача Григор Димитров - Рафаел Колиньон

Иначе участието на Григор Димитров в Бризбън се излъчва пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще дава мача на Гришо срещу Колиньон от 1/8-финалите в Бризбън, е Max Sport 1. Можете да намерите актуални новини за Григор Димитров и в спортната секция на Actualno.com!

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
