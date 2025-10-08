Пътят на Григор Димитров в Стокхолм се разчиства! Шампионът се отказа и прати Гришо на 1/8-финал

Най-добрият български тенисист Григор Димитров получи възможността да стартира директно от втория кръг на турнира от сериите ATP 250 в Стокхолм. Това се случи, след като миналогодишният шампион Томи Пол се оттегли от надпреварата. Григор, който бе поставен под номер 5 в схемата на турнира, сега се изкачи с една позиция по-нагоре. А първите четирима в схемата получават възможността да почиват в пъривя кръг.

Димитров не е играл от Уимбълдън насам, когато се контузи. Сега той се готви за завръщане в игра на един от любимите си турнири в зала - този в Стокхолм, където през 2013-а спечели първата си титла на ниво ATP, а през 2024-а пък стигна до финал. Димитров бе спрян за трофея през миналата година от Томи Пол, който сега реши да се оттегли. Това означава, че Григор ще стартира участието си директно от 1/8-финалите.

Пол се оттегли заради проблеми в областта на коремните мускули. Иначе жребият за турнира ще се изтегли този уикенд, когато ще стане ясен и евентуалният първи съперник на българина. В турнира са заявени още Каспър Рууд, Денис Шаповалов и Юго Умбер, както и Талон Грикспор, Камерън Нори и други. Не е ясно и какво е моментното състояние на Димитров, но поне на този етап изглежда, че той ще участва в турнира.

