Медведев се оправда за дисквалифицирането: "Беше много тежък мач за мен"

Даниил Медведев се изправи срещу Новак Джокович на 1/2-финалите на тенис турнира от сериите ATP 500 в Пекин. Сърбинът спечели първия сет със 7:5 и водеше във втория с 5:3 след час и 25 минути игра. Тогава, след поредна точка за Джокович, Медведев удари топката, но тя излетя към публиката и уцели един от зрителите в главата. Впоследствие руснакът беше дисквалифициран. Той опита да се оправдае в интервю след мача.

Даниил Медведев: "Това беше 100 процента нещастен случай"

Ето какво каза Даниил Медведев: "Искрено, ужасно много съжалявам за него и просто се надявам да е добре. Това е най-важното. Що се отнася до останалото - продължаваме напред. В момента единствено ме е грижа за него. Надявам се да мога да се срещна с него и по някакъв начин да му се реванширам.

Това беше 100 процента нещастен случай. Личи си, че не ударих топката от гняв… Върша много грешни неща на корта, но подобно отиграване обикновено не е сред тях. Топката отскачаше назад и просто се опитах да я насоча нанякъде, за да не излезе извън очертанията. Когато видях какво се случи, се почувствах ужасно, защото, повтарям, мисля, че никога не съм бил дори близо до подобна ситуация. Най-важното е той да е добре, тъй като при такива инциденти никога не се знае.

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"Имах някои шансове, които пропуснах"

Въпреки всичко, Медведев похвали Джокович: "Беше тежък мач за мен. Той игра наистина силно. Чувствах, че играе така, както когато правехме най-добрите си двубои. Имах някои шансове, които пропуснах. Представи се невероятно, така че смятам, че има огромни шансове на финала". Сърбинът ще се изправи срещу Алекс де Минор във финалния сблъсък.

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