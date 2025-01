Мелбърн донесе повече загуби, отколкото победи за Медведев: Половината му награден фонд отива за глоби

Поставеният под №5 Даниил Медведев си тръгна от Мелбърн в лошо настроение след загубата във втория кръг от квалификанта Лърнър Тиен преди няколко дни, а настроението му едва ли ще се подобри, след като му бе наложена огромна глоба за скандалните му изпълнения по време на участието му на Australian Open.

Трикратният финалист на Откритото първенство на Австралия Медведев беше глобен със 76 000 долара за лошото си поведение, което демонстрира в първите два кръга в Мелбърн. По време на 5-сетовата си победа над тайландския тенисист Касидит Самрей в първия кръг на турнира руснакът бе видимо нервен и разби камерата на мрежата. Той също така унищожи ракетата си, с която игра при успеха си над нископоставения съперник.

Daniil Medvedev was fined $76,000 at this year’s Australian Open.



$10k for hitting the camera with his racquet during the 1st round.



$66k for his behavior during his match against Tien & not attending press.



His total winnings were $124k.



pic.twitter.com/bDQ4aj064j