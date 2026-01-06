Спорт:

Григор Димитров съобщи много добри новини за състоянието си

06 януари 2026, 11:56 часа 200 прочитания 0 коментара
Най-добрият български тенисист Григор Димитров съобщи много добри новини за състоянието си след победата над Пабло Кареньо-Буста на старта на турнира от сериите ATP 250 в Бризбън. Дълго време състоянието на Гришо бе под въпрос, тъй като той изигра само един мач от Уимбълдън насам, но изглежда, че хасковлията е преодолял контузиите и отново се наслаждава на играта си на корта.

Григор Димитров се чувства фантастично на корта

"Фантастично се чувствам. Преминах през доста трудни неща, но просто съм благодарен в момента. Беше много трудно да направя цялата си подготовка от психическа гледна точка, да мога да се състезавам отново. Да мога да спечеля е бонус. В момента се чувствам добре, комфортно на корта и се надявам, че това ще се задържи", заяви Григор на корта в Бризбън след победата над Кареньо-буста.

"Идвайки на този корт, знам, че тук винаги съм посрещан много дружелюбно. Вижте само схемата - пълно е с много добри тенисисти. Вижте, аз гледам моето състезание, моята част от схемата. Трябва да играя тенис по различен начин, трябва да се приспособявам към промените. Не ставам по-млад, напротив - остарявам", добави още той.

Всъщност Григор Димитров помете Кареньо-Буста по категоричен начин, а сега го очаква преодолим съперник на 1/8-финалите в Бризбън.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
