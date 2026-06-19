Войната в Украйна:

Най-добрите български тенисисти и двама дебютанти ще представят България на Уимбълдън

19 юни 2026, 21:42 часа 733 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Най-добрите български тенисисти и двама дебютанти ще представят България на Уимбълдън

Остават броени дни до началото на третия за годината тенис турнир от Големия шлем - Уимбълдън. Квалификациите на "свещената трева" ще започнат на 22 юни и ще продължат до 25 юни, а срещите от основната схема стартират на 29 юни. Всички погледи са насочени към предстоящата надпревара в Лондон, а българските фенове ще следят изкъсо участието на родните тенисисти, които се подготвят с всички сили за изявите си на най-престижния турнир на трева.

Четирима българи на Уимбълдън

Страната ни ще бъде представена от четирима тенисисти. Първата българска ракета Григор Димитров получи специална покана от организаторите и ще участва с "уайлд кард" директно в основната фаза. Останалите ни представители ще трябва да си спечелят участието през квалификациите. При мъжете своя дебют на "свещената трева" ще направи 17-годишният Иван Иванов.

ОЩЕ: Престижна победа над топ тенисист за 17-годишния Иван Иванов в подготовката му за Уимбълдън

При дамите България също ще разчита на опитна участничка и дебютантка. Първата ни ракета Виктория Томова ще направи опит да запише шестото си участие в основната схема на Уимбълдън. 31-годишната тенисистка, която заема 167-а позиция в световната ранглиста, е достигала до втория кръг на надпреварата четири пъти - през 2018, 2022, 2023 и 2025 година. Междувременно Елизара Янева ще се докосне до магията на "свещената трева" за първи път. За 19-годишната състезателка това е второ участие на турнир от Големия шлем, след като преди месец игра и в квалификациите на Ролан Гарос.

Елизара Янева

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски може да се превърне в петия представител на страната ни на тазгодишното издание. Той все още очаква решението на организаторите дали ще влезе в схемата на турнира при мъжките двойки. 27-годишният българин, роден във Филаделфия, е заявил участие с индиеца Сидхант Бантия, но те на този етап са в списъка с чакащите.

ОЩЕ: "Григор ще бъде сред най-опасните на Уимбълдън": Бивш №1 приветства поканата за българина

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Уимбълдън Григор Димитров Виктория Томова Елизара Янева Иван Иванов тенис
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Тенис
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес