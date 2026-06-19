Най-добрите български тенисисти и двама дебютанти ще представят България на Уимбълдън

Остават броени дни до началото на третия за годината тенис турнир от Големия шлем - Уимбълдън. Квалификациите на "свещената трева" ще започнат на 22 юни и ще продължат до 25 юни, а срещите от основната схема стартират на 29 юни. Всички погледи са насочени към предстоящата надпревара в Лондон, а българските фенове ще следят изкъсо участието на родните тенисисти, които се подготвят с всички сили за изявите си на най-престижния турнир на трева.

Четирима българи на Уимбълдън

Страната ни ще бъде представена от четирима тенисисти. Първата българска ракета Григор Димитров получи специална покана от организаторите и ще участва с "уайлд кард" директно в основната фаза. Останалите ни представители ще трябва да си спечелят участието през квалификациите. При мъжете своя дебют на "свещената трева" ще направи 17-годишният Иван Иванов.

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При дамите България също ще разчита на опитна участничка и дебютантка. Първата ни ракета Виктория Томова ще направи опит да запише шестото си участие в основната схема на Уимбълдън. 31-годишната тенисистка, която заема 167-а позиция в световната ранглиста, е достигала до втория кръг на надпреварата четири пъти - през 2018, 2022, 2023 и 2025 година. Междувременно Елизара Янева ще се докосне до магията на "свещената трева" за първи път. За 19-годишната състезателка това е второ участие на турнир от Големия шлем, след като преди месец игра и в квалификациите на Ролан Гарос.

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски може да се превърне в петия представител на страната ни на тазгодишното издание. Той все още очаква решението на организаторите дали ще влезе в схемата на турнира при мъжките двойки. 27-годишният българин, роден във Филаделфия, е заявил участие с индиеца Сидхант Бантия, но те на този етап са в списъка с чакащите.

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