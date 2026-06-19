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"Григор ще бъде сред най-опасните на Уимбълдън": Бивш №1 приветства поканата за българина

19 юни 2026, 20:36 часа 559 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Григор ще бъде сред най-опасните на Уимбълдън": Бивш №1 приветства поканата за българина

Първата българска ракета Григор Димитров изживява един от най-трудните периоди в кариерата си. Родният тенисист записа едва четири победи от януари насам, две от които в Чаланджър тура. Хасковлията отпадна от повечето турнири, на които участва, още в първи кръг и затова загуби много позиции в ранглистата. Димитров дори не участва в основната фаза на Ролан Гарос, след като трябваше да мине през квалификациите, но загуби още първия си мач в Париж.

Приветстваха поканата на Григор Димитров от Уимбълдън

По тази причина мнозина се притесниха за участието на българина на следващия турнир от Големия шлем, а именно Уимбълдън. Въпреки че не са намира в добра форма, Димитров със сигурност има с какво да допринесе на надпреварата и отсъствието му би било загуба за спорта. По тази причина организаторите наградиха първата ни ракета с "уайлд кард" за основната фаза. Домакините рядко раздават покани на играчи, които не са от Острова, но бившият №3 и Стан Вавринка си заслужиха тази чест.

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Решението на организаторите бе приветствано от бившия №1 на двойки и 4-кратен шампион от Шлема - Пол Макнами. Австралиецът написа следното в социалната платфрома "Х": "Добре изиграно от страна на Уимбълдън и напълно заслужен "уайлд кард" за Григор Димитров! Звездни резултати на тревата, а и кой може да забрави контузията му през миналата година, когато беше опрял Яник Синер до въжетата? Той заслужаваше още един шанс и ще бъде сред най-опасните непоставени в турнира."

Яник Синер и Григор Димитров

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Припомняме, че Григор Димитров бе най-коментираната фигура на Уимбълдън миналата година. Той водеше с 2:0 сета на световния №1 Яник Синер в 1/4-финалния им двубой, когато получи тежка контузия и бе принуден да се оттегли. Последва дълъг период на възстановяване, след който се завърна, но изглежда като бледа сянка на тенисиста, който е. Въпреки това, несъмнено, ако някой може да изненада фаворитите на "свещената трева", то това е Григор Димитров.

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Уимбълдън Григор Димитров Пол Макнами
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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