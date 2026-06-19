Престижна победа над топ тенисист за 17-годишния Иван Иванов в подготовката му за Уимбълдън

Новата звезда на българския тенис Иван Иванов продължава подготовката си за Уимбълдън. Следващата седмица родният талант ще участва в квалификациите на надпреварата от Големия шлем на трева, след като получи "уайлд кард" от организаторите. По пътя си към Лондон 17-годишният Иванов взе участие на демонстративен турнир в Ливърпул, където записа престижна победа срещу един от най-известните британски тенисисти през последното десетилетие. Става въпрос за бившия №21 в световната ранглиста Дан Еванс, който загуби с 3:6, 3:6 от българина.

Иван Иванов се подготвя за квалификациите на Уимбълдън

За Иванов това ще бъде дебют при мъжете на Уимбълдън, след като през миналата година той триумфира при юношите. Родният талант спечели надпреварата, след като на финала победи представителя на САЩ Ронит Карки с 6:2, 6:3. Варненецът постигна този невероятен успех, без да загуби нито един сет. По този начин той повтори постижение на Григор Димитров от преди 17 години, когато първата ни ракета при мъжете триумфира на юношеското издание на "свещената трева".

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След триумфа си на Уимбълдън Иванов прибави и трофея от US Open в колекцията си. Там той победи друг български талант - Александър Василев. Тези успехи отредиха място на Иванов под №1 в света при юношите, а след това той затвърди статута си, превръщайки се в световен шампион на ITF. От 2026 година варненецът започна постепенно да се налага в мъжкия тенис и вече жъне първи успехи и рекордни класирания. Участието му на Уимбълдън ще бъде специален момент в тепърва започващата му кариера в елитния спорт.

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