Войната в Украйна:

Григор Димитров сбъдна мечта на българско дете шампион със Синдром на Даун

08 септември 2025, 11:23 часа 345 прочитания 0 коментара
Григор Димитров сбъдна мечта на българско дете шампион със Синдром на Даун

Голямата звезда на българския тенис Григор Димитров сбъдна мечтата на българско дете шампион със Синдром на Даун. Гришо се прибра в Хасково и даде възможност да много деца да се докоснат до него. Едно от децата бе Пламен Павлов - сребърен медалист от Европейското първенство за спортисти със Синдром на Даун от тази година. Павлов имаше възможност да играе тенис с Григор, а за новината съобщи неговата треньорка Таня Лахтева.

Григор Димитров тренира с шампион със Синдром на Даун

"Благодарим ти за специалното отношение и хубавата тренировка! Нашият състезател Пламен Павлов, първият в историята на България тенисист със Синдром на Даун, тренира с Григор Димитров! Бързо възстановяване, Гришо и до скоро!", пише треньорката в социалните мрежи.

Григор Димитров

Самият Григор Димитров ще бъде посланик на Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун през 2026 година, което ще се проведе в България. Трябва да се припомни, че българинът има фондация, чрез която подкрепя българските младежи по различни начини, включително и чрез образователната система, като дарява значителни средства.

Миналата година Гришо проведе и друго мащабно благотворително събитие - срещата с Новак Джокович в София, която напълни залата, а събраните средства от билети бяха предоставени с благотворителна цел. В момента Димитров се възстановява от контузия и се очаква да се завърне в игра със закъснение на любим турнир в Европа.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Григор Димитров
Още от Тенис
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес