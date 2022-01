Новак Джокович напусна Австралия (СНИМКИ)

Това стана едва няколко часа, след като Федералният съд официално не уважи обжалването на тенисиста за отнемане на визата му и съответно разпореди той да бъде депортиран. Министърът на имиграцията Алекс Хоук използва правото си да отнеме визата на Джокович и не го допусна до участие на Australian Open, защото заради липса на поставена ваксина Ноле бе определен за "опасен за общественото здраве".

От Асоциацията на професионалните тенисисти (АТП) излязоха с официален коментар. В изявлението, публикувано на официалния сайт на AТП, се казва:

„Днешното решение да бъде отнета визата на Новак Джокович бележи края на поредица от събития, за които трябва да съжаляваме. В крайна сметка решенията на властите по въпросите за общественото здраве трябва да се спазват. Необходимо е повече време, за да се направи равносметка на фактите и да се вземат поуки от въпросната ситуация.

Независимо от цялата тази суматоха, Новак е един от най-великите шампиони на нашия спорт и отсъствието му от Australian Open е голяма загуба. Знаем колко бурни бяха последните дни за Новак и колко много той искаше да защитава титлата си в Мелбърн. Пожелаваме му успех и очакваме съвсем скоро да го видим отново на корта.

ATP продължава да препоръчва ваксинацията на всички играчи“.

Novak Djokovic leaves the Marhaba lounge at Melbourne Airport for flight back to Europe. pic.twitter.com/Rg2D1XTTwW