Новак Джокович обяви: Ще говори с Яник Синер в трудния момент

Новак Джокович планира да се свърже с Яник Синер, след като контузия прекрати сезона на водача в световната ранглиста. Легендарният сърбин заяви, че знае колко е трудно завръщането на корта след продължително отсъствие. Синер обяви по-рано през седмицата, че ще пропусне остатъка от годината заради възпаление на коляното. Носителят на пет титли от Големия шлем не е играл от юли, когато победи Александър Зверев на финала на "Уимбълдън". След това той се оттегли от Откритото първенство на САЩ заради контузия на дясното коляно.

Новак Джокович: "Знам колко трудно е това завръщане"

"Не съм се свързвал с Яник, откакто се контузи, видях новината едва преди два дни. Така че ще говоря с него, за да видя как е", каза Джокович пред репортери в четвъртък по време на турнира "Мастърс" в Шанхай. "Като човек, преминал през сериозни контузии в кариерата си..." След като дълго време беше неизменна част от мъжкия тур на ATP, в края на юли 2017 г. Джокович взе решение да пропусне остатъка от сезона, след като страдаше от остри болки в десния лакът. "Претърпях операция - единствената голяма операция, която съм имал", каза Джокович, носител на 24 титли от Големия шлем. "Така че знам колко трудно е това завръщане".

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"В неговия случай, щом става въпрос за коляното..."

39-годишният Джокович отбеляза, че процесът надхвърля физическото възстановяване. "Има и психически момент, нали разбирате. Излизаш на корта и си мислиш: "Наистина ли съм напълно възстановен и мога ли да се движа свободно?" - каза Джокович, който наскоро спечели турнира "China Open" и записа своята 102-ра титла в кариерата. "В неговия случай, щом става въпрос за коляното... Очевидно това влияе на всичко, влияе на всяко едно движение". Синер вече беше обявил, че ще пропусне турнира "Мастърс" в Шанхай. Той също така ще пропусне "Мастърс"-а в Париж през ноември, където няма да защитава 1000-та точки, спечелени с победата си там миналата година, както и Финалния турнир на ATP (ATP Finals) по-късно същия месец.

Освен това той няма да може да играе за домакина и трикратен действащ шампион Италия във финалната осмица на Купа "Дейвис". "Със сигурност тенисът усеща липсата му", каза Джокович, на когото предстои мач срещу Хуберт Хуркач във втория кръг в Шанхай.

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