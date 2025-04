Огромна изненада: 43-годишният Федерер се връща на корта! (ВИДЕО)

Един от най-емблематичните тенисисти в историята Роджър Федерер обяви страхотна новина. 20-кратният носител на титли от Големия шлем готви своето завръщане на корта! Маестрото, както всички наричат 43-годишния швейцарец, бе категоричен, че тенисът много му липсва и се надява скоро да започне да играе в демонстративни мачове. Както е известно, Федерер сложи край на бляскавата си кариера в средата на септември 2022-ра.

Роджър Федерер говори пред „TNT Sports“ като сподели, че иска да започне да тренира по 2-3 пъти седмично. Той призна, че не е играл много тенис след своето отказване, но се надява, че бързо ще успее да влезе отново в спортна форма. Маестрото дори се пошегува, че вече е играл достатъчно голф и е време да се завърне на корта.

Roger Federer wants to play exhibitions & fill stadiums around the world:



“I’d love to start playing 2 or 3 times a week & hopefully get myself back on the exhibition court. Maybe fill up a few nice stadiums around the world.” 🥹



(via @tntsports)



pic.twitter.com/qqmpXqib6p