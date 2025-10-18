Прекрасно! 18-годишна българка завоюва първа титла на двойки в кариерата си при жените

Елизара Янева триумфира за първи път в кариерата си с титлата на двойки в турнирите на Международната федерация по тенис ITF при жените! Тя стана шампионка в надпреварата на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара. 18-годишната българка и Аня Станкович (Сърбия), поставени под номер 4, победиха на финала представителките на домакините Елеонора Алвизи и Гая Мадуци със 7:5, 6:4 за 77 минути.

Янева и 20-годишната Станкович допуснаха пробив още в първия гейм, но веднага взеха подаването на съперничките си. Българката и сръбкинята направиха още един брейк в последния гейм на първата част за 7:5. Двете изостанаха с 1:3 във втората част, но спечелиха шест от следващите седем гейма и триумфираха с титлата.

На полуфинала Янева и Станкович надвиха водачките в схемата Росица Денчева (България) и Лиза Заар (Швеция) с 6:2, 6:2 на. През следващата седмица Елизара Янева ще играе на друг турнир от същия ранг в Санта Маргерита ди Пула (Италия).

Междувременно най-добрият български тенисист Григор Димитров отложи още завръщането си на корта, след като се отказа от участие на турнира от сериите ATP 500 във Виена. Надпреварата ще се проведе от 20 до 26 октомври, но Гришо вече не присъства в списъка със заявени участници. Това означава, че Димитров ще губи още точки в световната ранглиста на ATP, тъй като през миналата година стигна до 1/8-финал във Виена.