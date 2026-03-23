Пълен обрат в Маями: Алкарас беше пречупен от аутсайдер

23 март 2026, 11:20 часа 175 прочитания 0 коментара
Карлос Алкарас - световният номер едно в тениса - отпадна още в началото на Мастърса в Маями. Тази неочаквана загуба в трети кръг настъпи след като испанецът успя да вземе само един сет срещу съперника си от щатите Себастиан Корда. Така мача приключи при резултат 3:6, 7:5, 4:6 след 2 часа и 18 минути битка на корта. 

Карлос Алкарас с изненадваща загуба от 36-ия в света

Алкарас започна срещата неуверено и отстъпи инициативата на своя съпреник в първия сет. Във втората част Корда сервираше за спечелване на двубоя при 5:4, но допусна пробив от лидера в схемата и пропусна възможността да приключи мача. В решителния трети сет Карлос Алкарас влезе в ритъм и показа стабилна игра. Американецът, поставен под номер 36 в световната ранглиста, обаче реализира ключов пробив за 4:3 и приключи срещата при втория си мачбол.

Карлос Алкарас

"Усещането е невероятно", коментира Корда след успеха, който се оказа неговата първа победа срещу световния номер едно.

"Доволен съм от представянето си. Продължих да вярвам в шансовете си. Имаше трудни моменти, но не се отказах и в края показах много добро ниво", допълни синът на легендарния чешки тенисист Петър Корда.

Корда е едва на 25, но вече се превърна в един от тенисистите с най-нисък ранкинг, след Давид Гофен от Белгия (по това време е извън топ 100), който е успял да надвие Алакарас. Испанецът стартира кампанията си с титла от Australian Open, която бе седма в кариерата му от Големия шлем. След това успя да запише серия от 16 поредни победи до загубата си на полуфиналите в Индиан Уелс от Даниил Медведев миналата седмица. 

Себастиан Корда

За Корда предстои среща на осминафиналите с друг испанец - 20-годишният квалификант Мартин Ландалусе, който отстрани 14-ия в схемата Карен Хачанов с 6:3, 7:6. В кариерата си американецът има записани два четвъртфинала на Мастърса в Маями - през 2021-ва и 2025-та година.

Кристин Попова
