С великолепен тенис Григор елиминира Вавринка, чака Джокович в Рим (ВИДЕО)

Димитров стартира мача с пробив още в първия гейм, след това успя да вземе подаването си и да поведе с 2:0. Последваха изравнени геймове, в които двамата тенисисти успяваха да спечелят сервиса си, като така се стигна до 4:2 за Григор. В крайна сметка българинът успя да затвори първата част с 6:4.

Вторият сет отново започна с пробив на Гришо и спечелване на подаването му. След това обаче Вавринка успя да върне пробива в шестия гейм. До края двамата спечелиха своите подавания и така се стигна до тайбрек. В него Димитров бе безупречен и спечели с 7:3, като по този начин триумфира и в срещата.

Rockin’ N’ Rollin’ 🎸@GrigorDimitrov marches into the third round in Rome where he will face the winner of Djokovic/Etcheverry! @InteBNLdItalia | #IBI23 pic.twitter.com/NQH4jphwgV