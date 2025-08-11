Спечели един от най-елитните тенис турнири, Анди Мъри я определи за бъдещата №1, но оттогава няма и следа от добрата ѝ форма

Откритото първенство на Синсинати е един от най-големите турнири в тенис календара и през годините е излъчил някои легендарни шампиони. Миналата година Яник Синер вдигна трофея, спечелвайки турнир от сериите Мастърс 1000 за първи път в кариерата си. В женския турнир Арина Сабаленка победи Джесика Пегула. Двамата миналогодишни шампиони все още са №1 в света, но шампионката от турнира през 2022 г. вече е на път да се оттегли от тениса.

Шампионката от Синсинати през 2022 г., която скоро ще се пенсионира

Каролин Гарсия беше класирана до №4 в света и вече беше спечелила две титли от WTA 1000, преди да се включи в Откритото първенство на Синсинати през 2022 г., но беше принудена да играе квалификации, след като падна в класацията. Французойката всъщност трябваше да се справи с загуба в първия кръг на квалификациите срещу Даян Пари и много малко хора можеха да предвидят какво ще се случи след това.

Гарсия победи Мария Сакари, Джесика Пегула и Арина Сабаленка, за да достигне до първия си финал на WTA 1000 от пет години. Завършвайки седмицата на мечтите, тя победи Петра Квитова с 6:2, 6:4, за да спечели титлата. И до днес Гарсия е единствената квалификантка в историята, спечелила титла на ниво WTA 1000.

Гарсия продължи инерцията си през останалата част от годината, достигайки до 1/2-финалите на US Open и финалите на WTA в края на годината. Оттогава обаче нещата се развиват по-трудно, като Гарсия призна, че е била нещастна в WTA тура през последните години. Самата тя обяви, че ще се пенсионира тази година, като се очаква US Open да бъде последният ѝ турнир в кариерата. Сегашната №199 в света, която е изиграла само 10 мача през 2025 г., ще направи и последна изява в Синсинати, след като получи уайлдкард.

Какво Анди Мъри някога предсказа, че ще се случи с Каролин Гарсия

Гарсия е спечелила 11 титли на сингъл от WTA в кариерата си, както и две титли от Големия шлем на двойки на Ролан Гарос. Някой, който е забелязал таланта на французойката от ранна възраст, е Анди Мъри, който направи известна публикация в социалните мрежи през 2011 г. След като гледа как 17-годишната Гарсия извежда Мария Шарапова в три сета на Ролан Гарос, Мъри твърди, че току-що е гледал бъдещата №1 в света. "Момичето, с което играе Шарапова, един ден ще бъде №1 в света", написа шотландецът в "X". Въпреки че Гарсия имаше много успешна кариера, тя така и не успя да оправдае прогнозата на Мъри за нея.

