Тейлър Фриц шокира Зверев и ще се бори за титлата на Финалите на АТР

Американският тенисист Тейлър Фриц ще се бори за титлата на Финалите на АТР. 27-годишният калифорниец се класира за битката за отличието, след като на полуфиналите се наложи над считания за фаворит германец – Александър Зверев с 6:3, 3:6 и 7:6 (3).

Двамата тенисисти си спретнаха здрава битка

FRITZ INTO THE FINALE 🗣️@Taylor_Fritz97 defeats World No.2 Zverev 6-3 3-6 7-6 and equals the BIGGEST win of his career!#NittoATPFinals pic.twitter.com/gbAmjTX2Wk — Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2024

Тейлър Фриц започна ударно срещата и набързо успя да вземе частта с 6:3. Александър Зверев обаче заигра отлично през втората сет и се върна в мача, след като спечели частта също с 6:3. Третият сет бе изключително оспорван и така се стигна до тайбрек. В него Фриц показа по-здрави нерви и в крайна сметка се поздрави с победата в двубоя.

TAYLOR’S TIME 🤩



The moment @Taylor_Fritz97 sealed his place in the #NittoATPFinals final for the FIRST time! 👏 pic.twitter.com/m8DW3zI5L2 — Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2024

Фриц се класира за петия си финал този сезон

HUGE W for Taylor! 💪 View from the stands inside the Pala Alpitour! #NittoATPFinals https://t.co/KWLWdnkcb0 pic.twitter.com/RJ58d2QBB9 — Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2024

По този начин Тейлър Фриц се класира за петия си финал през този сезон. До момента американецът, който е под номер 5 в световната ранглиста, спечели надпреварите в Дерлей Бийч и Ийстборн, но загуби в Мюнхен и на US Open. Съперник на Фриц утре ще е победителят от двойката Яник Синер – Каспер Рууд, които играят по-късно тази вечер.

ОЩЕ: Докато светът гледа към АТР финалите: Рафаел Надал пристигна в Малага за последния си турнир (ВИДЕО)