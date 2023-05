Тенисистка №1 на Беларус: Ние сме само спортисти, войната не зависи от нас

"Това е труден въпрос. Какво точно имате предвид с "променили"? Тези, които ни мразят заради страната, откъдето идваме, ни мразят все още. Това не се е променило и не смятам, че ще се промени заради ситуацията", заяви тенисистката от Беларус, която спечели турнира в Мадрид преди броени дни и се приближи до първата в света Ига Швьонтек. През месец януари пък Сабаленка триумфира на Australian Open.

Aryna Sabalenka queen in Madrid 🏆

She defeats the World no. 1 Iga Swiatek in three sets ! #MMOpen pic.twitter.com/lecNjkZEDM