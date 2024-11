В тениса не си поплюват: Обиждаш съдията = 120 хиляди долара глоба

Тенисът е джентълменски спорт, в който своеволията на състезателите не се толерират. Американецът Франсис Тиафо е от доста време в „голямата игра“, но явно все още не го е разбрал. Той обаче се сблъска със строгите правила на тениса по възможно най-неприятния начин.

Тиафо отнесе глоба от 120 хиляди долара от Дисциплинарната комисия към АТР, след като си позволи публично да обиди съдия от Тура. Това се случи по време на Мастърс-а в Шанхай през миналия месец, когато американецът атакува вербално главния рефер на двубоя му с Роман Сафиулин. Тогава Тиафо не сдържа гнева си и започна да обижда съдията Джими Пиноарготе.

