Заливат тенисистите от САЩ с въпроси за Доналд Тръмп на Australian Open

23 януари 2026, 18:45 часа 237 прочитания 0 коментара
Журналисти смутиха американската тенис звезда Тейлър Фриц с въпрос за президента Доналд Тръмп след победата му във втория кръг на Australian Open. Деветият в световната ранглиста победи чеха Вит Коприва в три сета с 6:1, 6:4, 7:6 и се класира за третия кръг в Мелбърн. Фриц ще се изправи срещу Стан Вавринка, след като 41-годишният трикратен шампион от Големия шлем победи квалификанта Артур Геа. Веднага след победата си Фриц взе участие в традиционната пресконференция след мача.

Смутиха Тейлър Фриц с въпрос за случващото се в САЩ

По време на конференцията един репортер го попита за коментар относно геополитическите напрежения около президента Тръмп и неговата позиция по отношение на Гренландия. Тръмп многократно е заявявал, че иска САЩ да поеме контрола над Гренландия от Кралство Дания, но изглежда, че се е оттеглил от тази идея след разговори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Предшествайки въпроса си с изявлението, че "пита всички американски играчи това", репортерът попита: "В САЩ се случват много неща, и то от цяла година насам. Просто се чудя как се чувствате по този повод?"

Фриц, който според някои фенове в социалните медии се почувствал неудобно от този въпрос, потри очите си с длани, преди да отговори: "Ами, не съм сигурен за какво точно говорим. Но в САЩ се случват много неща. И не знам, имам чувството, че каквото и да кажа тук, ще бъде поставено в заглавие и ще бъде извадено от контекста. Затова наистина предпочитам да не правя нещо, което ще ми отнеме много внимание по средата на турнира."

Тейлър Фриц

Да се състезаваш за американския флаг

Подобен въпрос от същия репортер беше зададен на третата в световната ранглиста на WTA Аманда Анисимова, след като финалистката от US Open и Уимбълдън през 2025 г. си осигури място в третия кръг. На 24-годишната тенисистка беше зададен следният въпрос: "Питах много американски тенисисти как се чувстват да играят под американското знаме в момента. Любопитно ми е как се чувствате вие?" Анисимова отговори: "Да, родена съм в Америка, така че винаги се гордея да представлявам страната си. Много от нас се представят наистина добре и е чудесно да виждам толкова много велики спортисти както при жените, така и при мъжете. Смятам, че се представяме отлично."

Гоф и Кийс с интересни коментари по въпроса

А настоящата шампионка на Australian Open при жените - Мадисън Кийс, беше директно попитана как се чувства лично по отношение на действията на администрацията на Тръмп. "Мисля, че позицията ми е доста ясна", отговори тя. "Надявам се, че ние, като страна, можем да се обединим и да се върнем към ценностите, които според мен правят страната ни велика. Не съм почитателка на разделението и мисля, че красотата на САЩ е в това, че сме смесица от различни култури. Ние сме много разнообразни, сме дом на имигранти. Надявам се, че ще се върнем към тези ценности."

По-рано тази седмица двукратната шампионка от Големия шлем и една от най-известните спортни звезди в САЩ Коко Гоф даде емоционален и подробен отговор, когато беше попитана за администрацията на Тръмп. "Надявам се, че в бъдеще ще има много повече мир в нашата страна", каза тя. "И в този момент се чувствам малко изморена да говоря за това. Просто защото е трудно да си чернокожа жена в тази страна и да преживяваш различни неща, дори онлайн, и да виждаш как маргинализираните общности са засегнати, и да знаеш, че единственото, което можеш да направиш, е да даряваш и да изразяваш мнението си. Просто се надявам, че с течение на времето ще стигнем до състояние, в което не сме в момента, и ще продължим да вървим напред. Вчера публикувах видео на Мартин Лутър Кинг, в което се казваше, че трябва да продължаваме да вървим напред, въпреки че нещата може би не са толкова хармонични, колкото бих искала да бъдат в момента."

Дария Александрова
