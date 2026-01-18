Германия може да бойкотира Световното първенство в САЩ заради Доналд Тръмп

Немски политик предложи бойкот на Световното първенство по футбол през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико като "крайна мярка" в отговор на заплахите на Доналд Тръмп срещу Гренландия. Както е известно, президентът на САЩ Доналд Тръмп счита, че страната му трябва да придобие най-големия остров в света от съображения за национална сигурност. Исканията му са отхвърлени от лидерите на Гренландия и от Дания, членка на НАТО, на чиято територия се намира полуавтономната територия. Междувременно Тръмп не изключва използването на военна сила.

Германски политик предупреди за крайни мерки срещу Тръмп

Всъщност Тръмп наскоро заплаши да наложи мита на страните, които не подкрепят плана му за анексиране на Гренландия. Той настоява, че САЩ "има нужа" от Гренландия за националната сигурност. На фона на продължаващите спорове САЩ се готви да бъде домакин на Световното първенство по футбол това лято, въпреки че експерти предупреждават, че участието на някои страни може да бъде застрашено в резултат на ескалиращите политически и военни напрежения. Това се посочва в доклад на германския вестник BILD, който разговаря с политика Юрген Харт, който е опитен член на Християндемократическия съюз и "доверен човек" на канцлера, относно участието на Германия на Мондиал 2026.

ОЩЕ: Бойкот на Световното в САЩ! ФИФА настръхна - хиляди отмениха билетите си заради политиката на Тръмп

В коментарите си Харт заяви, че бойкотът би бил отговор на заплахите на Тръмп срещу Гренландия: "Оттеглянето от турнира обаче би било разгледано само като последна мярка, за да се накара Тръмп да прояви разум по въпроса с Гренландия", каза той, преди да посочи, че американският президент е дал ясно да се разбере "колко важно е за него Световното първенство". В информацията се посочва още, че Харт е първият висш политик, който споменава думата "бойкот". 62-годишният политик изрази и увереността си, че ще се постигне по-добро общо разбиране по въпроса за сигурността в рамките на НАТО по отношение на Гренландия.

От основаването си през 1930 г. Германия е пропуснала само две световни първенства. Тя не участва в първия Мондиал през 1930 г. и е изключена от това през 1950 г. след Втората световна война. Извън футбола Западна Германия бойкотира Летните олимпийски игри в Москва през 1980 г., присъединявайки се към протеста срещу съветската инвазия в Афганистан. Евентуален бойкот на Германия на Световното в САЩ обаче би променило изцяло спортната и политическа картина.

ОЩЕ: Искане САЩ да бъдат изключени от Световното първенство по футбол