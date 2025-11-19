5 признака, че имате висок кортизол

2. Натрупват се мастни натрупвания около корема и не се храните повече

Ако не сте сигурни дали се давите в кортизол, ето 5 признака, че тялото ви отделя твърде много от хормона на стреса.

Не можете да спите, стомахът ви расте, раздразнителни сте и се чувствате неспокойни - това са само някои от симптомите на повишен кортизол.

Когато денят започне под напрежение, когато тялото се окаже в режим „бий се или бягай“ още преди закуска, когато главата бръмчи от задължения – често кортизолът е този, който задейства цялата вътрешна динамика.

Кортизолът е хормон, който ни защитава, когато имаме нужда от него, но когато е твърде много от него за дълъг период от време, той започва да нарушава баланса. Хронично повишеният кортизол не е просто стрес, а състояние, което се проявява в тялото по много специфичен, фин и упорит начин.

По-долу са изброени петте най-чести признака, че нивата на кортизол са твърде високи.

1. Не можеш да спиш през нощта, сутрин си изтощен/а

Един от най-честите симптоми на повишен кортизол е нарушен режим на сън . Много хора го изпитват: чувство на умора през целия ден, след което внезапно събуждане в полунощ или 3 часа сутринта .

Кортизолът трябва да е най-висок сутрин и най-нисък вечер – когато моделите са обърнати, тялото ви е нащрек и сте неспокойни.

2. Натрупват се мастни натрупвания около корема и не се храните повече

Кортизолът спестява енергия „за всеки случай“, така че насърчава натрупването на мазнини около талията. Дори ако се храните по същия начин както преди, телесният ви състав може да се промени незабележимо. Някои хора също изпитват повишен апетит за сладки или солени храни – друга реакция на тялото, търсещо бърза енергия, за да се справи със стреса. Опитайте диета, която помага в борбата с повишения кортизол.

3. Промени в настроението - от раздразнителност до вътрешно безпокойство

Когато кортизолът е висок, нервната система е по-реактивна и чувствата са по-интензивни. Може да не сте депресирани или тревожни, но все пак може да забележите по-ниска толерантност, избухлив нрав или усещане, че „нещо не е наред“. Това е едва доловима, но много често срещана последица от претоварените надбъбречни жлези.

4. Имунната ви система отслабва - разболявате се по-често и се възстановявате по-бавно

Дългосрочно повишените нива на кортизол потискат имунния отговор на организма. Тялото е като къща с отворени прозорци посред зима – безпомощно губи енергията, от която отчаяно се нуждае. Кашлица, настинки или изтощение от леки инфекции може да се появяват по-често от преди.

5. Трудно се концентрирате, имате мъгла в главата си и забравяте

Кортизолът влияе пряко на паметта и концентрацията. Когато е твърде много от него, мозъкът остава в режим на оцеляване, а не в режим на творческо и ясно мислене. Някои хора изпитват объркване, други бавно вземат решения или чувстват, че умът им „не може да бъде спокоен“.

Как можете да си помогнете сами?

Забавете ритъма на деня и създайте сутрешна рутина, която успокоява нервната система.

Не забравяйте да отделяте поне няколко минути за тишина или дишане всеки ден.

Намалете стимулантите (кафе, захар), които допълнително повишават кортизола.

Въведете редовни упражнения, но не прекалявайте - твърде интензивните тренировки могат да ги увеличат още повече.

Намерете баланс между отговорностите и почивката си колкото е възможно повече.

Кортизолът ни защитава и ни ободрява, когато имаме нужда от него . Проблемът възниква, когато той стане наш ежедневен спътник. Когато започнем да се вслушваме в фините сигнали на тялото, ние бавно се връщаме към по-спокоен ритъм, който тялото разпознава като безопасен - едва тогава може да започне истинската регулация на хормоните, енергията и благополучието.