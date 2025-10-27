Диетолози: Жените над 35 години трябва да избягват четири храни

Когато жените навлязат в средата на 35-те си години и наближат менопаузата, нивата на хормоните естествено започват да се колебаят и диетата може значително да повлияе на това колко изразени са тези промени.

Въпреки че балансираната диета помага за поддържане на здравето и хормоналната стабилност, някои храни могат да имат обратен ефект.

Експертите предупреждават, че съставките, често срещани в преработените храни, сладките напитки и някои „здравословни“ алтернативи, могат да нарушат функционирането на ендокринната система и да допринесат за умора, промени в настроението и наддаване на тегло.

Още: 3 мощни семена, които всяка жена трябва да яде, за да балансира хормоните и да повиши имунитета

Според диетолога Тейлър Столт и лекаря д-р Ейми Хорнаман, това са храните, които жените над 35 години трябва да избягват, за да поддържат хормоналния баланс.

1. Месо на растителна основа

Въпреки че месото на растителна основа често се рекламира като здравословна алтернатива, неговият състав може да наруши хормоналния баланс. Основният проблем е соята, по-специално фитоестрогените – съединения, които имитират естроген в организма.

„Много видове растителни меса съдържат соеви протеинови изолати, които могат да причинят хормонални колебания, особено при жени, чувствителни към промени в естрогена“, предупреждава Столт за SheFinds.

Още: Как можем по естествен път да регулираме хормонът на стреса

Такива продукти често съдържат добавки, консерванти и изкуствени аромати, които допълнително натоварват ендокринната система.

2. Изкуствени подсладители

Според д-р Хорнаман, фактът, че даден продукт е „без захар“, не означава, че е безопасен.

„Изкуствените подсладители като сукралоза, аспартам и калиев ацесулфам също могат да причинят скокове в нивата на инсулин и кръвна захар“, обяснява тя.

Още: 5 естествени начина за поддържане на нормални нива на естроген

Когато нивата на глюкозата са нестабилни, се получава покачване на тегло и превръщането на неактивния тироиден хормон (Т4) в активната му форма (Т3) се нарушава. Хорнаман добавя, че „възпалението, причинено от тези подсладители, може да доведе до пълно хормонално объркване в организма“.

3. Индустриални растителни масла

Масла като рапично, соево и царевично все по-често се свързват с хормонални нарушения. Д-р Хорнаман предупреждава, че тези масла са „чисто възпаление“, защото се обработват при високи температури с химически разтворители и съдържат високи нива на омега-6 мастни киселини, които увреждат клетъчните мембрани.

„Това възпаление пречи на хормоналните сигнали, влошава инсулиновата резистентност и оказва допълнителен натиск върху щитовидната жлеза“, добавя той.

Още: Тази вкусна закуска е много полезна за хормоналния баланс

4. Неорганични соеви продукти

Соевите продукти, като тофу или соеви напитки, може да са вкусни, но ако не са органични и ферментирали, те могат да действат като хормонални разрушители.

„Много жени се опитват да бъдат здрави, като включват соево мляко, тофу или протеинови барчета в диетата си, но ако соята не е органична и ферментирала, тя нарушава хормоналния баланс“, предупреждава д-р Хорнаман.

Още: 4 ключови храни за здравето на щитовидната жлеза

Фитоестрогените, открити в соята, имитират естрогена в организма, така че се препоръчва да се изберат ферментирали форми като темпе или мисо. Д-р Хорнаман заключава, че по-добрите източници на протеин включват „яйца от свободно отглеждани кокошки, диво уловена риба и чисти колагенови протеини“, докато здравословните мазнини трябва да се намират в „студено пресован зехтин, масло от авокадо, кокосово масло и пречистено масло“.