Храни богати на витамин Е за добро зрение

Що се отнася до здравето на очите, фокусът пада върху витамин А или омега-3 мастните киселини. Но проучвания на Американската академия по офталмология показват, че витамин Е играе ключова роля за намаляване на риска от свързана с възрастта макулна дегенерация (AMD) и катаракта. Той действа като щит срещу свободните радикали, нестабилни молекули, които увреждат очната тъкан с течение на времето.

Още: Кои храни са най-богати на витамин Е?

Бадеми

Само малка шепа бадеми може да задоволи почти половината от дневните ви нужди от витамин Е. Те съдържат алфа-токоферол, най-активната форма на витамин Е, който помага за предотвратяване на оксидативния стрес в ретината. Накисването на бадемите за една нощ може да ги направи по-лесни за смилане и усвояване.

Още: Масло от витамин Е - натурален ботокс за кожата

Слънчогледови семки

Слънчогледовите семки съдържат около 7 мг витамин Е в 30 грама. Техните антиоксиданти спомагат за поддържането на добро кръвообращение в очите, което подпомага доставянето на кислород и хранителни вещества до клетките на ретината. Запечете ги леко, вместо да ги печете в дълбока мазнина, за да запазите хранителната им стойност.

Спанак

Спанакът е уникален, той предлага както витамин Е, така и лутеин. Заедно тези съединения намаляват щетите, причинени от излагането на UV лъчи и високоенергийната синя светлина от екраните. Лекото задушаване на спанак в зехтин подобрява усвояването на витамин Е, което го прави чудесна комбинация за очите на дигиталната ера.

Още: Дефицит на витамин Е и какво означава това

Авокадо

Авокадото е сред малкото плодове, богати както на здравословни мазнини, така и на витамин Е. Мазнините помагат на тялото ни да абсорбира други хранителни вещества, които защитават очите, като каротеноиди. Изследвания в Nutrients Journal показват, че редовната консумация на авокадо може да поддържа плътността на макуларния пигмент, подобрявайки зрителните функции.

Зехтин

Студено пресованият зехтин е не само полезен за сърцето, но и предпазва очите. Той съдържа форма на витамин Е, която се бори с оксидативния стрес в очните тъкани. Използвайте го сурово върху салати или варени зеленчуци, за да запазите антиоксидантите непокътнати.

Още: Топ 10 билки, съдържащи витамин Е

Лешници

Лешниците имат едно от най-високите съдържания на витамин Е сред ядките, над 4 мг на порция. Техните съединения могат да помогнат за забавяне на свързаните с възрастта очни заболявания чрез укрепване на клетъчните мембрани и намаляване на възпалението около зрителния нерв.

Сладки червени чушки

Яркочервените чушки не само са богати на витамин C, но и съдържат малки, но значими количества витамин E. Сместа от двата витамина действа синергично, за да предпази очните клетки от оксидативно увреждане, помагайки за поддържането на бистри лещи с напредване на възрастта.

Още: Витамин Е за премахване на белези по кожата: Действа ли наистина

Масло от пшеничен зародиш

Само една супена лъжица масло от пшеничен зародиш предлага повече от 100% от дневната нужда от витамин Е. Проучванията го свързват с подобрена микроциркулация в очите, което подпомага здравословната функция на ретината. Поръсете го върху сварени зърнени храни или зеленчуци, но никога не го затопляйте, тъй като губи ефикасността си при високи температури.