Как да почистите мазни съдове с натурални съставки

Миенето на чиниите след часове готвене е досадно задължение, което никой не иска да прави, особено когато тези чинии включват трудно миеща се, мазна тава за печене. Когато се сблъскате с тази дилема, може би се чудите дали почистването на мазни тави за печене с препарат за почистване на фурни е брилянтно или катастрофално? Е, отговорът е сложен. Да, препаратите за почистване на фурни могат ефективно да премахнат мазнините от тавата ви, но това не е тяхното предназначение. Използването на агресивен химически почистващ препарат като този може да повреди тавите ви за печене и да анулира всички гаранции, които може да имате за вашите съдове. Освен това, поглъщането на препарат за почистване на фурни е вредно и ако не изплакнете тавите си достатъчно добре, рискувате да оставите малко остатъци.

Още: Експерт предупреждава: Ето защо никога не трябва да изливате мазнина в мивката

За щастие, има много естествени алтернативи, които работят също толкова добре за обезмасляване на мръсните тави за печене. Често срещани кухненски продукти като лимони, оцет, сода бикарбонат, сол и други могат да се използват в различни комбинации, за да се създадат почистващи препарати и обезмаслители, с които можете да се чувствате комфортно. Затова се откажете от тези агресивни, потенциално опасни химически почистващи препарати и съживете мръсните си тави за печене с тези евтини кухненски продукти .

Сода бикарбонат и оцет

Още: Как да направим любимата златиста коричка без много мазнина

Содата бикарбонат и оцетът са класическа комбинация за почистване, която може да се използва за различни домакински задачи, включително обезмасляване на тави за печене. За тази комбинация използвайте съотношение едно към едно на сода бикарбонат и бял дестилиран оцет. Поръсете бакпулвера върху тигана, след това добавете оцета и оставете сместа да се запари за няколко минути. След това можете да започнете да търкате веднага или да оставите тигана да се накисне в мивката за един час, след което да търкате.

Видът мазнина, която може да ви помогне да отслабнете

Сода бикарбонат и вода

Нямате оцет? Няма проблем. Все още можете да получите доста добри резултати, като направите паста само със сода бикарбонат и вода, за да почистите мазната си тава за печене. За да направите пастата, използвайте съотношение три части сода бикарбонат към една част топла вода. Нанесете пастата върху тавата и я оставете да престои от 30 минути до един час. Накрая избършете пастата и измийте тавата редовно, за да завършите.

Калаено фолио

Още: Знаете ли как се готви без да слагаме мазнина на тигана

Понякога всичко, което е необходимо, е топка алуминиево фолио и малко от собствените ви усилия, за да премахнете полепналата мазнина от тавата за печене. За този метод смачкайте лист алуминиево фолио на топка и го използвайте, за да изстържете мазнините. Може да имате по-голям успех, ако комбинирате алуминиевото фолио със сапун или сода бикарбонат. Само не забравяйте, че това не е подходящ вариант за незалепващи тигани, тъй като можете да премахнете специалното незалепващо покритие.

Коя мазнина за пържене е най-полезната за черния дроб

Крем от винен камък и лимонов сок

Приготвянето на почистващ разтвор от крем тартар и лимонов сок (или оцет) е десетилетия стар трик за почистване, който кара медните тенджери и тигани да блестят като нови , но работи чудесно и върху тави за печене. За този метод използвайте равни части лимонов сок и крем тартар, за да направите паста, нанесете я върху тавата и я оставете да престои една нощ. На сутринта изтъркайте мазнините с гъба. Тази комбинация е ефективна и за премахване на петна от тави за печене от неръждаема стомана.