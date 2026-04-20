Най-добрият начин да се предпазите от ухапвания от кърлежи

Освен красивото време и първите слънчеви дни, пролетта всяка година носи все повече и повече не толкова красиви явления. На първо място са кърлежите, чийто брой непрекъснато расте. Една от основните причини за това е глобалното затопляне – по-високите средни температури и повишената влажност на въздуха подхождат на кърлежите, така че сега те се появяват на места, където преди не са могли да оцелеят, като например Канада и Русия, пише „E-clinic“.

За съжаление, повече кърлежи означават повече случаи на опасната лаймска болест, която тези насекоми пренасят. Последните данни на Центровете за контрол и превенция на заболяванията показват, че един на всеки седем души по света е прекарал лаймска болест в даден момент от живота си, което е почти 15 процента от населението.

Освен хората, които прекарват много време сред природата, като например къмпингуващите и туристите, децата и домашните любимци са най-податливи на ухапвания, тъй като кърлежите се срещат в парковете и всички зелени пространства в градовете. Опасният факт е, че ухапването от кърлеж е може би най-трудно за забелязване, тъй като не причинява сърбеж, болка или незабавно дразнене на кожата. Когато се появят симптоми, ситуацията вече може да е сложна, особено ако става въпрос за кърлеж, който пренася Лаймска болест.

Превенцията е най-важното нещо.

Когато става въпрос за предпазване от кърлежи, особено по време на сезона им, най-важното е да избягвате контакта им с кожата. Когато прекарвате дълго време на открито, носете дълги панталони и обувки със затворени пръсти, а дори е препоръчително да си пъхнете чорапите, ако не можете да избегнете висока трева. Репеленти против насекоми, които осигуряват защита в продължение на няколко часа, също могат да бъдат полезни.

Веднага щом се върнете у дома след престой сред природата, прегледайте внимателно себе си, децата си и домашните си любимци. Кърлежите обикновено се прикрепят към „топли“ и скрити места по тялото – зад коленете, под мишниците, на тила или в слабините. Ако откриете кърлеж по тялото си, най-добре е незабавно да посетите лекар, който ще го отстрани безопасно с подходящ инструмент. Не се препоръчва сами да ги отстранявате с ацетон или алкохол, тъй като това може да причини повече вреда, отколкото полза.

Ако получите грипоподобни симптоми, мускулни болки или треска в рамките на 7 до 10 дни след ухапване, не забравяйте да посетите лекар – това може да е признак на инфекция, пренасяна от кърлежи. Вашият лекар може да ви предпише перорални или интравенозни антибиотици.