Как да разберете дали содата ви за хляб се е развалила - и защо е важно

Как да разберете дали содата за хляб се е развалила

Всички сме се взирали в онази оранжева кутия в задната част на хладилника, чудейки се дали все още е годна за употреба или почакайте, содата бикарбонат ли се разваля? Да, тази килерче-електроцентрала, основен инструмент за сладки и солени кулинарни приготовления, пране, дезодориране и други, губи своята ефикасност, когато остарее. За щастие, има лесен начин да определите дали содата бикарбонат трябва да бъде сменена – и има много начини да използвате содата бикарбонат, след като вече не е полезна за готвене и печене.

Какво е сода бикарбонат?

Както подсказва името ѝ, содата бикарбонат (известна още като сода бикарбонат) се използва в рецептите за печене. Това е естествено срещащо се химично съединение, което действа като набухвател, което означава, че помага на тестото да се надигне по време на печене. Тъй като содата бикарбонат е алкална, тя реагира с всяка киселинна съставка в същата рецепта, като лимонов сок, оцет или мътеница , което създава въглеродния диоксид, който придава на печените изделия тяхната повдигаща способност. Содата бикарбонат е и тайната на най-хрупкавите покрития за пържено пиле и лучени кръгчета.

Защо е важно да използвате прясна сода бикарбонат

Колкото по-прясна е содата за хляб, толкова по-ефективна е тя при готвене. Ако е стара, вашите печива няма да са толкова леки и пухкави, колкото бихте искали, което означава по-плоски палачинки и по-плътни бисквитки. След като кутията със сода за хляб бъде отворена, тя има срок на годност от около шест месеца до една година. Ако намерите неотворена кутия, тя може все още да е годна, дори и да е с изтекъл срок на годност (обикновено около 18 месеца от датата на опаковане).

Как да разберете дали содата за хляб се е развалила

Прясно приготвената сода бикарбонат много прилича на сода бикарбонат, която е загубила своята ефикасност, но има лесен начин да проверите дали вашата сода бикарбонат все още има силата си:

С лъжица изсипете малко количество сода бикарбонат в купа (не е необходимо да я измервате или добавяте много).

Добавете няколко капки киселинна течност, като например лимонов сок или оцет.

Ако започне да се шурва веднага и енергично, содата бикарбонат ще е подходяща за рецепти. Ако не, значи е загубила набухващите си свойства и трябва да се замени с нова, неотворена кутия.

Ако содата ви за хляб се е развалила, но вече сте започнали да смесвате съставки за сладко лакомство, не бързайте към магазина още. Ако имате бакпулвер под ръка, той може да послужи като добър заместител, но ще трябва да използвате около три пъти повече, за да бъде ефективен.

Съхранение на сода бикарбонат

Съхранявайте содата за хляб на хладно и сухо място, например в затворен килер – и дори да я съхранявате правилно, не чакайте вечно, за да я смените.

Използване на стара сода бикарбонат

Въпреки че вече не е полезна за печене, все още можете да използвате сода бикарбонат, която се е развалила, за безброй почистващи цели :

Това е чудесен дезодорант за хладилник .

Използвайте сода бикарбонат като почистващ препарат за повърхности в кухнята и банята (направете паста от три части топла вода към една част сода бикарбонат).

Содата за хляб е ефективен почистващ препарат за фурна .

Освен това изсветлява прането .

Просто го маркирайте ясно, за да знаете, че е сода бикарбонат за почистване – и не използвайте сода бикарбонат с изтекъл срок на годност за печене.