Кой НЕ трябва да яде портокали

Трудно е да се изброят ползите от портокалите, но сред най-важните със сигурност трябва да се отбележи, че с много малко калории, те съдържат много витамини, минерали и антиоксиданти.

Вкусът им може да варира от сочен и сладък до горчив, в зависимост от сорта – по-често срещаните са Валенсия, Севиля и Хамлин. Повечето портокали се предлагат целогодишно, с изключение на сортове като кървавите портокали, които имат по-кратък сезон.

Ползите от портокалите могат да включват:

Богат на витамин C, който може да помогне за предпазване на клетките от увреждане

Съдържат антиоксидантни съединения, които могат да поддържат здравето на сърцето

Добър източник на цитрати, които могат да предпазват от камъни в бъбреците

Може да помогне за предотвратяване на желязодефицитна анемия

Може да насърчи по-добра мозъчна функция

Хранителни ползи от портокалите

Един среден портокал осигурява:

58 ккал / 243 кДж

1,3 г протеин

0,3 г мазнини

13,1 г въглехидрати

1,9 г фибри

195 мг калий

53 мкг фолат

83 мг витамин С

Добре известно е, че цитрусовите плодове, и по-специално портокалите, са богати на витамин С, който има ценни антиоксидантни свойства и помага за предпазване на клетките от увреждане. Те са богати и на каротеноиди, включително бета-криптоксантин, който тялото преобразува във витамин А, а червеният портокал осигурява ликопен.

Сред витамините най-важни са C, E, B, както и провитамин A, а сред минералите - калций, магнезий, фосфор и калий.

Стимулира работата на червата, има двойно положителен ефект върху кръвта и кръвоносните съдове. Първо, чрез намаляване на нивото на лошия холестерол и второ, чрез намаляване на удебеляването на кръвоносните съдове.

Той има благоприятен ефект както върху косата, така и върху ноктите, така че би било добра идея да ядете поне по един портокал всеки ден. Богат е и на захар, която дава енергия на тялото.

Портокалите са добри за консумация във всякаква форма, цели или на сок, но целият плод е все пак по-добър, най-вече заради фибрите, които съдържа в значителни количества. Когато обаче се обработва термично и се преработва например в мармалад, се губят лечебните свойства на витамин С, който е известен като термолабилен витамин.

За чувствителни хора този плод може да причини проблеми, така че приемът му трябва да бъде ограничен. Портокалите не трябва да се дават на деца под една година, тъй като киселината в тях може да причини много неприятен, дори болезнен обрив при бебетата.

Портокалите идват от Китай и Индия. Едно дърво може да дава плодове до сто години и да живее до 500 години. Плодовете узряват през зимата, по-точно от януари до март.