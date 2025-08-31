Какво се случва с тялото ви, след като изпиете една чаша чай от лайка

Представете си: след цял ден, изпълнен с суматоха и обилна вечеря, сте се настанили удобно на дивана си с чаша кафе в ръка. Отпивате няколко глътки и цялата тази умора започва да се топи.

Но чакайте, кой чай може да успокои нервите ви и да ви остави с успокояващ ефект?

Това е чай от лайка!

Със своята нежна, топла и успокояваща аура, успокояващата чаша чай от лайка със сигурност ви помага да отмиете умората от целия ден. Но знаехте ли, че тази скромна кухненска билка може да направи много повече от това да успокои ума ви?

Проучванията показват, че лайката може да понижи кръвното налягане и да помогне за успокояване на нервите, което я прави предпочитано средство за облекчаване на стреса и здраве на сърцето.

От релаксиране на ума с естествени съединения като апигенин до потенциално отпускане на кръвоносните съдове и подпомагане на сърдечната функция, лайката навлиза в светлината на прожекторите като нещо повече от просто напитка преди лягане. Независимо дали е в традиционната народна медицина или в съвременните изследователски лаборатории, лайката продължава да показва изненадващи ползи.

Нека се потопим в това как действа това цвете, подобно на маргаритка, какво казват проучванията и как можете да си приготвите чай, за да се чувствате по-спокойни и по-здрави за сърцето.

Лайка: успокояващата билка

Лайката (обикновено Matricaria chamomilla или немска лайка) съдържа над 120 биоактивни съединения, включително флавоноиди като апигенин и антиоксиданти като кверцетин и бизаболол, които ѝ придават успокояващи, противовъзпалителни и благоприятни за сърцето свойства.

Успокояване на нервите

Смята се, че естественото съединение апигенин в лайката действа като лек транквилант, като взаимодейства с GABA рецепторите в мозъка, подобно на начина, по който действат лекарствата против тревожност. Това може да помогне за намаляване на стреса, тревожността и дори за подобряване на съня. Проучвания върху хора показват, че ежедневният прием на лайка подобрява психологическото благополучие и намалява симптомите на тревожност, особено при жени и хора с генерализирано тревожно разстройство. Някои дори са наблюдавали подобрено кръвно налягане и настроение. Друго дългосрочно проучване за добавки установи, че лайката не само намалява тревожността, но и леко понижава кръвното налягане и телесното тегло. Дори ароматерапията с етерично масло от лайка може значително да понижи систоличното и диастоличното кръвно налягане, като същевременно успокоява нервите и намалява сърдечната честота.

Понижаване на кръвното налягане

Проучвания върху животни показват, че екстрактите от лайка могат значително да намалят систоличното и диастоличното кръвно налягане, като същевременно действат толкова добре или дори по-добре от стандартните лекарства, като инхибират ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ) . Той също така помага за намаляване на сърдечната честота. Междувременно, при хората , чаят от лайка може косвено да поддържа здравето на сърцето, като насърчава релаксацията, доставя калий и действа като противовъзпалително и антиоксидантно средство. Друго проучване , комбиниращо лайка с лавандула, също съобщава за намаляване както на кръвното налягане, така и на нивата на кортизол. Това не е всичко. Известно проучване от Калифорнийския университет в Ървайн установи, че лайката активира калиев канал (KCNQ5) в стените на кръвоносните съдове, което води до по-гладки, по-отпуснати съдове и по-ниско кръвно налягане. Допълнителни лабораторни и обзорни проучвания също отбелязват успокояващия ефект на лайката, което предполага, че тя помага за забавяне на сърдечната честота и облекчаване на напрежението в кръвоносните съдове.

Какво прави лайката ефективна?

Лайката съдържа апигенин, естествен флавоноид, известен със своите успокояващи (анксиолитични) свойства. Апигенинът взаимодейства с невротрансмитерните пътища, свързани с релаксацията и облекчаването на стреса. Също така съдържа антиоксиданти и противовъзпалителни съединения като бизаболол, кверцетин и хамазулен, които поддържат здравето както на ума, така и на тялото.

7 ключови ползи от лайката

Естествено облекчаване на стреса: Успокояващата напитка помага за отпускане на ума чрез естествени съединения като апигенин.

Поддържа здравословно кръвно налягане: Потенциал за понижаване на кръвното налягане чрез АСЕ инхибиторни и успокояващи ефекти.

Подобрено здраве на сърцето: Предлага антиоксиданти, калий и калций, които поддържат функцията на сърцето и мускулите.

Противовъзпалителна сила: Помага за намаляване на възпалението, потенциално предпазвайки от хронични заболявания.

Нежна, широкодостъпна: Лесна за намиране, лесна за приготвяне и като цяло безопасна в умерени количества.

Богат на хранителни вещества: Малки количества калий (около 21 мг на чаша) и калций предлагат допълнителни ползи за сърцето и нервите.

Когнитивна подкрепа: Антиоксидантите в лайката могат да предпазват мозъчните клетки и да поддържат когнитивното здраве.

Лесни начини за използване на лайка

Пийте редовно чай от лайка: Лек ритуал без кофеин, който едновременно облекчава стреса.

Добавете лайка към вечерната си рутина: Опитайте топла чаша чай от лайка или мляко преди лягане, за да се отпуснете.

Използвайте ароматерапия с лайка: Дифузирайте масло от лайка по време на стресови моменти или преди лягане.

Комбинирайте лайка с осъзнатост: Релаксиращият ритуал на приготвянето на чай сам по себе си помага за намаляване на тревожността.

Важно е да се отбележи обаче, че макар лайката като цяло да се счита за безопасна, когато се консумира като чай, има важни предпазни мерки. Тя може да взаимодейства с лекарства за разреждане на кръвта или да причини алергични реакции при хора, чувствителни към амброзия или сродни растения. Освен това, бременни жени и хора с хормоно-чувствителни състояния трябва да се консултират с медицински специалист, преди да използват лайка редовно.