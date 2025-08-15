Кефир или кисело мляко: Кое е по-полезно

Кой е по-добър за теб?

Едната бяла напитка е предпочитана от червата, а другата от мускулите - по-добре ли е да се пие кефир или гръцко кисело мляко?

През последните години киселото мляко и кефирът са две много популярни напитки. А експертите са анализирали кой от двата ферментирали млечни продукта е по-полезен за храносмилателната система. Кисело мляко или кефир?

Както кисело мляко, така и кефирът са богати на пробиотици, необходими за правилното функциониране на чревния тракт, но всяко от тях има предимства и недостатъци, които си струва да се вземат предвид.

Както киселоto мляко, така и кефирът са изключително питателни храни. Вместо да избирате между тях, най-добре е да ги комбинирате.

Освен това, когато се консумира с разнообразни пребиотични фибри от зеленчуци, плодове и пълнозърнести храни, вие ефективно поддържате чревния микробиом - който е от решаващо значение за силен имунитет, добро храносмилане и общо благополучие.

Как да си направим кисело мляко

Kиселото мляко се приготвя чрез прецеждане на обикновено кисело мляко, процес, при който се премахва голяма част от суроватката. Резултатът е продукт с по-кремообразна, по-плътна текстура и по-високо съдържание на протеини.

Чрез премахването на суроватката се намалява и естественото количество млечна захар (лактоза), което прави киселото мляко по-лесно смилаемо за хора с умерена лактозна непоносимост.

Какво е кефир и как се приготвя?

Кефирът е ферментирала напитка с леко кисел вкус и течна консистенция . Приготвя се чрез ферментация на мляко с кефирни зърна. Представлява комбинация от млечнокисели бактерии, мая и полизахариди.

За разлика от киселото мляко, което обикновено съдържа 2-3 пробиотични щама, кефирът съдържа много по-широк спектър от полезни микроорганизми , което го прави превъзходен от пробиотична гледна точка.

Хранителни разлики

Киселото мляко има значително по-високо съдържание на протеини от кефира.

Половин чаша кисело мляко съдържа около 10 грама протеин. Същото количество кефир има около 4-5 грама. Протеините са от съществено значение за поддържане на мускулната маса, чувството за ситост и хормоналния баланс.

Кефирът съдържа по-голям избор от пробиотични щамове , полезни за баланса на чревната флора и оптималното функциониране на имунната система.

Кефирът обикновено съдържа повече калций и витамин D, особено ако е обогатен. Тези два елемента са важни за здрави кости и правилно усвояване на хранителните вещества.

По-добре ли е да пия кисело мляко или кефир?

Ползи за тялото

Редовната консумация и на двата продукта носи множество ползи.

Поради високото си съдържание на протеини и ниското съдържание на захар, киселото мляко е идеално за хора, които искат да отслабнат, да изградят мускулна маса или да закусят обилно.

Може също да има благоприятен ефект върху метаболизма и гликемичния баланс .

Кефирът е известен с това, че подпомага работата на червата и стимулира имунната система.

Някои проучвания показват, че кефирът може да допринесе и за здравето на кожата чрез детоксикация на тялото.

Кой е по-добър за теб?

Отговорът зависи от вашите лични цели.

Ако имате нужда от повече протеини в диетата си, кисело мляко е по-добър избор.

Ако искате да подобрите храносмилането и имунитета си , кефирът е идеален вариант.

В идеалния случай тези два продукта трябва да се комбинират в балансирана диета. Например, можете да консумирате кисело мляко за закуска с плодове и ядки, а кефир като лека закуска или след обилно хранене, за да стимулирате храносмилането.