Кога пластмасовите кутии за храна стават опасни и трябва да се изхвърлят?

Независимо дали ги обичате или мразите, вероятно имате куп пластмасови контейнери за съхранение на храна някъде в кухнята си. Тези контейнери са безкрайно полезни за съхранение на остатъци от храна или прясно измити зеленчуци, докато не сте готови да готвите, но пластмасовите контейнери могат да допринесат и за безкрайна бъркотия в кухнята ви, да не говорим за факта, че имат срок на годност. Но как да разберете кога вашите са достигнали края на полезния си живот и кога трябва да ги смените?

Пластмасовите контейнери за съхранение на храна често издържат между пет и десет години, което ги прави доста добра инвестиция, като се има предвид ниската им цена, пише House Digest.

Ако не можете да си спомните на колко години е вашият пластмасов контейнер или откъде сте го взели, вероятно е във ваш интерес да се отървете от него.

Освен че пластмасата се разгражда с времето, тя се поврежда и от миене в съдомиялна машина или редовно затопляне в микровълнова фурна. Освен това, по-старите контейнери, произведени от Tupperware и конкурентите, съдържаха бисфенол А (BPA).

Този химикал, свързан с множество здравословни проблеми, е изтеглен от употреба в много пластмасови контейнери.

В допълнение към риска от BPA, пластмасовите контейнери на баба ви може дори да съдържат олово, живак или други токсични съединения.

По-старите пластмасови контейнери могат да започнат да се разпадат с времето, което ги прави по-малко безопасни за употреба, отколкото са били в момента на покупката.

Възрастта на пластмасовия контейнер понякога може да бъде подвеждаща: може да имате шестгодишен контейнер, който почти не сте използвали, докато любимата ви купа за салата с капак отпреди две години е била използвана всеки ден, когато я носите на работа. Други признаци, че трябва да се отървете от вашата кутия, включват видимо износване, като например драскотини или петна от предишни ястия, които сте съхранявали в него (това включва пластмасови контейнери за храна за вкъщи, които обикновено са предназначени за еднократна употреба, но често се връщат в редовна ротация).

Наличието на задържащи се миризми е друг червен флаг и може да сигнализира за наличието на бактерии. Освен това, пластмасовите контейнери, които са се смачкали или деформирали в съдомиялната машина или микровълновата печка, трябва незабавно да се изхвърлят в контейнера за рециклиране.