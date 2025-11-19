Лактозна непоносимост: Причини и симптоми

Ако някога сте се чудили защо приятел може да изпие пълна чаша мляко, без да мигне, докато вие се чувствате подути, газове или дискомфорт само след няколко глътки, определено не сте сами. Лактозната непоносимост е изключително често срещана и милиони хора изпитват храносмилателен дискомфорт след консумация на мляко или млечни продукти. Това няма нищо общо с лошо храносмилане или навици на живот. До голяма степен е свързано с това как тялото ви се справя с лактозата, естествената захар, която се намира в млякото. Когато системата ви се затруднява да я разгради, започват симптомите. Разбирането защо това се случва ви помага да управлявате разумно диетата си и да избягвате ненужен дискомфорт.

5 признака и симптоми на непоносимост към лактоза

Рецензиран глобален анализ, публикуван в The Lancet Gastroenterology & Hepatology, установи, че около 68% от населението на света има малабсорбция на лактоза, което означава, че телата им не усвояват ефективно лактозата.

Изследователите отбелязват, че непоносимостта към лактоза е силно повлияна от генетиката, етническата принадлежност, възрастта и чревното здраве. Това означава, че някои хора се раждат с по-голяма вероятност да развият непоносимост към лактоза, докато други я развиват постепенно с течение на времето поради промени в нивата на ензимите или чревни състояния

Защо някои хора имат непоносимост към лактоза поради генетична предразположеност

Една от основните причини, поради които някои хора имат непоносимост към лактоза, е генетичната вариация. Хората естествено произвеждат лактаза (ензимът, необходим за смилане на лактозата) в ранна детска възраст. Въпреки това, за повечето популации по света нивата на лактаза спадат рязко след детството. Този спад се нарича лактазна липса. Само хора със специфична мутация в гена LCT продължават да произвеждат лактаза в зряла възраст. Тези, които нямат тази мутация, са много по-склонни да изпитват симптоми, когато консумират млечни продукти.

Генетиката обяснява и защо лактозната непоносимост е по-често срещана в определени групи. Тя засяга около 65 до 95 процента от възрастните в Източна Азия, Африка, Южна Америка, Близкия изток и Южна Азия, но само около 5 до 20 процента от северноевропейците поради историческата адаптация към консумацията на млечни продукти.

Лактозна непоносимост поради свързан с възрастта спад на ензимите

Дори хора, които са усвоявали млечни продукти безпроблемно в детството, могат да развият непоносимост към лактоза с напредване на възрастта. Производството на лактаза естествено намалява с течение на времето, което може да доведе до подуване на корема, диария или газове след консумация на млечни продукти. Тази промяна често се случва бавно, така че хората може да не осъзнаят веднага, че млечните продукти са виновникът. Свързаната с възрастта непоносимост към лактоза е напълно нормална и не е признак за лошо здраве.

Хора, които имат непоносимост към лактоза поради проблеми със здравето на червата

Червата ви играят важна роля в храносмилането на лактозата. Състояния, които увреждат тънките черва, могат временно или трайно да намалят производството на лактаза. Те включват цьолиакия, болест на Крон, тежък гастроентерит, паразитни инфекции и продължителна употреба на антибиотици. Тази форма е известна като вторична лактозна непоносимост. След като основното състояние бъде лекувано и червата се заздравеят, лактозната поносимост често се подобрява.

Хранителни навици, които влияят на непоносимостта към лактоза

Хранителните навици влияят върху това колко добре тялото ви се справя с лактозата. Хората, които редовно консумират малки количества млечни продукти, понякога понасят лактозата по-добре, защото храносмилателната система се адаптира. От друга страна, пълното избягване на млечни продукти за дълги периоди може да намали още повече толерантността. Това не е подходящо за всеки човек, но излагането на млечни продукти може да има значение за някои.

Ферментиралите млечни продукти като кисело мляко или кефир съдържат пробиотици и частично разградена лактоза, което ги прави по-лесни за смилане от много хора с непоносимост към лактоза. Твърдите сирена също съдържат много малко лактоза и може да се понасят по-добре.

Симптоми на лактозна непоносимост

Хората с лактозна непоносимост често съобщават за подуване на корема, спазми, гадене, прекомерно образуване на газове, диария или къркорене в стомаха след консумация на млечни продукти.

Тежестта зависи от това колко лактаза липсва на тялото и колко лактоза се консумира.

Някои хора могат да понасят малки количества, като например мляко в чай, докато други реагират силно дори на малки количества.

Лактозната непоносимост е изключително често срещана и напълно нормална. Генетиката, възрастта, диетата, здравето на червата и факторите на околната среда играят роля в това колко добре тялото ви усвоява лактозата. Добрата новина е, че е управляема. Много хора живеят комфортно, като избират мляко без лактоза, ядат по-малки порции млечни продукти, приемат добавки с лактаза или избират ферментирали млечни продукти. Разбирането защо някои хора имат непоносимост към лактоза ви помага да вземате информирани решения и да се наслаждавате на храната без дискомфорт.