Лекар обяснява защо повечето жени имат по-закръглени кореми до вечерта

Как да се справим с подуването на корема по естествен начин

Събуждате ли се с плосък корем и следобед усещате закръглен корем? Не се притеснявайте, това не е непременно покачване на тегло. Подуването на корема е често срещан проблем, при който коремът ви се усеща пълен и стегнат, често поради газове. Често се бърка с покачването на тегло, тъй като може да направи корема ви да изглежда по-голям. Излишните мазнини обаче не са единственото нещо, което може да причини разширяване на корема. Обикновено това е подуване на корема. Наскоро във видео в Instagram д-р Саураб Сети, гастроентеролог, обучен в университетите AIIMS, Харвард и Станфорд, обясни защо много жени изпитват по-плосък корем сутрин, но по-подут до края на деня.

Подуване на корема при жените

Подуването на корема е по-често срещано при жените, често поради хормонални колебания, особено по време на менструалния цикъл. „Аз съм гастроентеролог и, дами, след като прегледах над 25 000 черва, мога да ви кажа следното за подуването на корема“, каза д-р Сети във видеото.

„Ако стомахът ви се усеща плосък сутрин, но вечер е по-закръглен, това не означава, че правите нещо нередно. Това е биология. Хормоните, чревните бактерии, стресът и дори здравословните храни като боб или кръстоцветни зеленчуци като броколи, зеле и карфиол могат да го предизвикат. Жените имат по-дълъг, по-чувствителен към хормоните храносмилателен тракт, особено около менструалния цикъл, което прави подуването на корема по-често срещано.“

„Червата ви не са счупени; те реагират на това, което ядете, колко бързо ядете, нивата на стрес и хормоните ви. Не е нужно да го криете или да го потискате. Просто трябва да го разберете“, обясни той.

Някои други често срещани причини за подуване на корема при жените включват:

1. Някои храни

Както спомена д-р Сети, някои храни като боб, леща, някои зеленчуци, храни с високо съдържание на захар и газирани напитки могат да причинят подуване на корема.

2. Менструален цикъл

Колебанията в хормоните преди или по време на менструация могат да причинят подуване на корема и задържане на течности.

3. Бременност

Точно както ПМС и менструацията, хормоналните колебания по време на бременност също могат да предизвикат подуване на корема.

4. Липса на физически упражнения

Редовната физическа активност може да помогне за преместването на газовете през храносмилателната система, докато заседналият начин на живот може да допринесе за подуване на корема.

5. Хранителни навици

Твърде бързото хранене, неправилното дъвчене, дългите паузи между храненията, преяждането или говоренето по време на хранене са чести причини за подуване на корема.

6. Стрес

Стресът може да повлияе на храносмилането и да накара тялото да произвежда повече стомашна киселина, което води до подуване на корема.

7. Задържане на сол и течности

Храните с високо съдържание на натрий могат да причинят задържане на течности, което води до чувство за ситост. Спадът на естрогена и повишаването на прогестерона по време на менструация също са честа причина за подуване на корема.

8. Медицински състояния

Някои състояния, като синдром на раздразнените черва, запек и други, също са известни причини за подуване на корема. Някои лекарства също могат да го предизвикат при много хора.

Как да се справим с подуването на корема по естествен начин

„Подуването на корема не е същото като „качване на мазнини“! Реално е и се случва на всеки. Независимо дали става въпрос за хормони, стрес или дори здравословни храни - тялото ви може да се подуе до края на деня и това е НОРМАЛНО“, спомена експертът в надписа към видеото.

Д-р Сети сподели и няколко съвета за естествено предотвратяване и справяне с подуването на корема. „Хидратирайте се, хранете се бавно, движете се ежедневно, следете цикъла си, поддържайте червата си и управлявайте стреса“, посъветва той.

Освен това, яжте повече фибри, избягвайте преработени храни, добавете пробиотици към диетата си и избягвайте вещества, които предизвикват подуване на стомаха, за да предотвратите подуване на корема.