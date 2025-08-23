Митове за бялата коса: Ще пораснат ли два косъма, ако оскубете един и може ли косата да побелее за една нощ?

Стареенето е неизбежен естествен процес, а посивяването на косата е един от най-видимите му признаци. Посивяването на косата се обяснява с намаляване на производството на пигмента меланин в космените фоликули, което се влияе от генетични и екологични фактори, както и от начина на живот и храненето.

Появата на сива коса може да бъде важен естетически проблем, особено ако се появи преждевременно, преди 30-годишна възраст, а също така може да повлияе на самочувствието и начина, по който човек възприема себе си, тъй като сивата коса обикновено се свързва със стареенето. Психологическият стрес е широко признат за основна причина за преждевременно посивяване на косата, което е потвърдено от множество изследвания, проведени върху хора и животни.

Синдром на Мария Антоанета

С това е свързан и един от най-известните митове за посивялата коса – този, който твърди, че стресът или шокът могат да доведат до мигновено посивяване на косата. Съществува подобно състояние, наречено canities subita, което на латински означава внезапно посивяване. Нарича се още синдром на Мария Антоанета или синдром на Томас Мор (и двамата уж побелели в нощта преди екзекуциите си) или феноменът на стареене за една нощ. Това състояние включва бързо, но не мигновено посивяване на косата, което се случва в рамките на кратък период от време след тежка психологическа травма, тъй като стресът може да изостри основните генетични фактори и да попречи на постепенния процес на посивяване.

Друго схващане е, че не е добра идея да се скубят бели косми, защото това ще доведе до поникване на още бели косми. Учените казват, че това схващане е неоснователно, тъй като начинът, по който косата посивява, зависи от цялостната активност на меланоцитите (клетките, които произвеждат меланин) в космения фоликул, а не от отделното обезкосмяване. Скубането на белите (и всички останали) косми обаче може да увреди фоликулите и потенциално да причини други здравословни проблеми със косата.

Обикновено хората не започват да посивяват до средата на живота си. Сивата коса може да започне да се появява преждевременно, например на 20-годишна възраст, поради генетика, стрес или определени състояния. Пигмент, наречен меланин, определя цвета на косата ви. С напредване на възрастта тялото ви произвежда по-малко меланин, което причинява посивяване на косата.

Стрес

Хората със сива коса може да са по-склонни да съобщават за стресови събития от други.

В проучване върху животни, стресът е причинил загуба на стволови клетки при мишки, които произвеждат нови меланоцити или клетки, които произвеждат меланин.

Необходими са още изследвания върху хора, за да се потвърди връзката между стреса и меланоцитите.