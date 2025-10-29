Най-добрите покрития за кухненски шкафове, които ги поддържат без мазнини

Почистването и обезмасляването на кухненските шкафове може да изглежда невъзможно. Лепкави пръстови отпечатъци, оставени от бързащи готвачи или деца, търсещи храна из килерите, правят задачата още по-трудна. В резултат на това може да се наложи да бършете шкафовете по няколко пъти на ден, за да отстранявате мръсотията. Знаете ли, че покритието на вашите шкафове може да е част от проблема? Има определени покрития за кухненски шкафове, които действат по-добре от други, за да предотвратят залепването на мазни петна по повърхността. Най-добре е да изберете лаково покритие, полиуретан или ламинат.

И трите вида покрития са устойчиви на упорити мазни петна благодарение на ниската си абсорбция. Те са чудесен вариант за всеки, който не иска да отделя време от деня си, за да ги премахва. Ако шкафовете ви са покрити с покритие, което ги прави предразположени към образуване на мазни петна, помислете за промяна. Още по-лошо е да оставите шкафовете си напълно недовършени.

Без допълнителния защитен слой материалът на шкафовете ви ще бъде по-труден за почистване и по-лесен за оцветяване. Това е само един от многото недостатъци на инсталирането на недовършени кухненски шкафове . Собствениците на жилища с незащитени шкафове ще се възползват най-много от прилагането на едно от тези покрития.

Защитете шкафовете си с лак, полиуретан или ламинат

Лакът, полиуретанът и ламинатът имат характеристики, които ги правят устойчиви на мазнини. Лакът, който съдържа комбинация от разтворител, смола и масла, за да се получи защитно покритие е идеален. Гланцовото покритие е устойчиво както на влага, така и на мокра вода. Маслата и мазнините ще имат вредно време да проникнат в този материал. Това значително улеснява почистването на мазнини от дървени шкафове ; просто избършете всички разливи с влажна кърпа, след като влязат в контакт с покритието.

Полиуретанът е синтетичен вид лак. Той действа като пластмасово уплътнение, което не абсорбира. Ако мазнина влезе в контакт с това покритие, тя няма да може да попие.

Някои хора избират полиуретан пред традиционния лак, защото изпаренията му са по-малко остри по време на нанасяне.

Ламинатът е интелигентен избор, защото е устойчив на петна, драскотини и увреждане от топлина. Ако разлеете мазнина, можете просто да я избършете. За по-упорити петна използвайте мек препарат и нежна гъба или кърпа за почистване. За разлика от лака или полиуретана, ламинатът се предлага на листове, които трябва да се монтират върху кухненските шкафове. Те са изключително универсални, така че не е нужно да се притеснявате за намирането на дизайн, който отговаря на вашия стил. Някои от многото налични ламинатни покрития включват дървесен шарка, мат, гланц, сатен и дори металик.