Природни средства за понижаване на нивата на холестерола

Високият холестерол е глобален проблем, който може да увеличи риска от инфаркт и инсулт. Казано по-просто, холестеролът е восъчно, подобно на мазнини вещество, от което тялото ви се нуждае, за да изгражда здрави клетки, да произвежда хормони и витамин D. Въпреки че известно количество холестерол е важно за организма да изпълнява горепосочените функции, излишъкът му може да доведе до редица здравословни проблеми. Докато LDL е лошият холестерол и поддържането му под контрол е изключително важно, човек трябва да положи усилия за повишаване на HDL, известен още като добър холестерол, като консумира „добри мазнини“, които се намират в гхи, ядки, авокадо и др. От друга страна, освен лекарствата, има и някои естествени начини за понижаване на нивата на холестерола. Моля, обърнете внимание обаче, че те не са заместител на лекарствата и трябва да се консумират само като допълнение към лекарства (ако са ви предписани).

Семена от кориандър

Семената от кориандър (methi dana) се използват често в готвенето и в медицината. Нови проучвания показват, че водата или екстрактите от семена от кориандър могат да помогнат за понижаване на LDL холестерола и повишаване на HDL, добрия холестерол. Това е така, защото семената от кориандър съдържат антиоксиданти и витамини, които могат да помогнат на тялото да преработва мазнините и да предпазват сърцето. Освен да консумирате семената както са, така и в сосове, можете да консумирате и вода, влята в семена от кориандър, сутрин. Това просто домашно средство може да помогне за поддържане на нивата на холестерола в определени граници.

Ленено семе

Лененото семе е богато на хранителни вещества, които подпомагат здравето на сърцето. Лененото семе е богато на фибри и на киселина, наречена ALA, която е вид омега-3 мастна киселина. Както разтворимите фибри, така и ALA помагат за понижаване на LDL холестерола и намаляват риска от сърдечни заболявания. Разтворимите фибри забавят абсорбцията на холестерол в червата, докато ALA намалява възпалението и подобрява функцията на кръвоносните съдове. Изследванията показват, че смляното ленено семе или лененото масло могат умерено да понижат LDL холестерола. Ефектът е най-силен при хора, които вече имат висок холестерол, или при жени. Включването на ленено семе в ежедневната ви диета - в смутита, зърнени храни или печени изделия, е лесен и естествен начин за подобряване на нивата на холестерола.

Зелен чай

Зеленият чай съдържа много катехини, които са антиоксиданти, понижаващи LDL холестерола и общия холестерол. Проучванията показват, че редовната консумация на зелен чай може да подобри нивата на холестерола и да намали риска от сърдечни заболявания. Катехините контролират усвояването на холестерола и помагат на черния дроб да го отстрани. Пиенето на няколко чаши зелен чай всеки ден без добавяне на захар може да осигури умерен, но реален контрол на холестерола, като част от здравословния начин на живот

Канела

Канелата е подправка, която хората използват по целия свят. Освен ароматния си вкус, канелата може да помогне за понижаване на холестерола. Многобройни проучвания показват, че канелата намалява общия холестерол, LDL холестерола и триглицеридите. Канелата може също да повиши HDL холестерола, когато се комбинира с други храни. Причината са полифенолите на канелата, които са антиоксиданти, борещи се с възпаленията и уврежданията, причиняващи сърдечни заболявания. Някои изследвания показват, че ефектът на понижаване на холестерола от канелата се проявява след десет седмици употреба. За най-добри ползи можете да приемате до 2 грама канела всеки ден.

Куркума

Куркумата, или доброто старо халди, съдържа съединение, наречено куркумин, което намалява възпалението. Изследователите са изследвали куркумина в продължение на десетилетия за здравето на сърцето. Куркуминът може да понижи холестерола, като помага на черния дроб да работи по-добре и като намалява възпалението, което може да блокира артериите. Няколко проучвания показват, че приемът на куркума или куркумин всеки ден може да понижи общия и LDL холестерола. Можете да добавяте халди към ежедневните си хранения, да го консумирате в мляко, чайове и др. Добавките с куркума обаче трябва да се приемат само под лекарско наблюдение.