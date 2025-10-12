Само от 4 съставки: Рецепта за перфектното смути за настинки и възпалени синуси

Синузитът е възпаление на тъканите в синусите (пространства в челото, бузите и носа, обикновено пълни с въздух). Той причинява болка в лицето, запушен или течащ нос, а понякога и треска и други симптоми. Обикновено се причинява от обикновена настинка, но други вируси, бактерии, гъбички и алергии също могат да причинят синузит.

Синузитът е възпаление или подуване на тъканта, покриваща синусите . Синусите са структури във вътрешността на лицето, които обикновено са пълни с въздух. Бактериални инфекции , вирусни инфекции и алергии могат да ги раздразнят, причинявайки запушването им и пълненето им с течност. Това може да причини натиск и болка в лицето, запушен нос и други симптоми.

Синузитът понякога се нарича още риносинуит.

Още: Консумирайте тази напитка в продължение на 21 дни, ако искате да отслабнете и да имате красива кожа

Какво представляват синусите?

Синусите ви са четири сдвоени кухини (пространства) в главата ви. Тесни проходи ги свързват. Синусите произвеждат слуз , която се оттича от проходите в носа ви. Този дренаж помага да поддържате носа си чист и без бактерии, алергени и други микроби (патогени).

Видове синузит

Описваме видовете синузит въз основа на това колко дълго протича (остър, подостър, хроничен или рецидивиращ) и какво го причинява (бактерии, вируси или гъбички).

Още: След водата: Кои са най-здравословните напитки

Остър, подостър, хроничен и рецидивиращ синузит

Симптомите на остър синузит (запушен нос, секреция, болка/натиск в лицето и намалено обоняние) продължават по-малко от четири седмици. Обикновено се причинява от вируси като обикновената настинка .

Симптомите на подостър синузит траят от четири до дванадесет седмици.

Симптомите на хроничен синузит продължават поне 12 седмици. Причината обикновено са бактерии.

Още: Смути за силен имунитет, което се приготвя за 5 минути

Рецидивиращите симптоми на остър синузит се появяват четири или повече пъти в рамките на една година и продължават по-малко от две седмици всеки път.

Бактериален и вирусен синузит

Вирусите, като тези, които причиняват обикновена настинка, причиняват повечето случаи на синузит. Бактериите могат да причинят синузит или могат да ви заразят след случай на вирусен синузит. Ако имате хрема, запушен нос и болка в лицето, които не изчезват след десет дни, може да имате бактериален синузит. Симптомите ви може да изглеждат подобрени, но след това да се върнат и да са по-лоши от първоначалните симптоми. Антибиотиците и деконгестантите обикновено действат добре при бактериален синузит.

В допълнение към традиционните лечения, има редица естествени начини да помогнете на тялото си да се бори с възпалението на синусите.

Още: 3-те най-добри напитки, които ще ви помогнат да спите по-добре през нощта

По-долу ви представяме рецепта за вкусно смути, което може да помогне за облекчаване на симптомите и да ви помогне в борбата с вирусите.

Съставки:

– 2 моркова

– 2 портокала

Още: Ето кои 15 храни могат да се борят с глада за захар

– 1 зелена ябълка

– 1 парче пресен джинджифил

Подготовка:

Приготвянето е лесно – сложете всички съставки в блендер и пасирайте, докато получите гладка текстура. Това смути е чудесен избор за начало на деня, но може да се пие и между храненията, за да си осигурите важни хранителни вещества.