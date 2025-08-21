Това е най-лесното почистване на абсорбатор - става за броени минути

Почти всички съвременни кухни са оборудвани с абсорбатор. Просто е невъзможно да се пропусне това устройство в тази стая, защото кухненското пространство е зона на силни миризми, висока влажност, мазнини, сажди и други „атрибути“, които съпътстват процесите на готвене и консумация на храна, както и последващото почистване.

В резултат на такава интензивна употреба, аспираторът страда на първо място. И тогава възниква въпросът: как да го почистим от мазнини и сажди у дома? Нека се опитаме да разберем кой метод и с какви средства може да се нарече най-бързият и ефективен метод за почистване на домашен аспиратор в кухнята.

Как да почистите кухненски абсорбатор от мазнини у дома?

Битовата химия е ясна. Нужно е да се разкаже и за работещите народни методи за почистване на абсорбатора. Такива рецепти и методи могат да помогнат, когато повърхността на този кухненски шкаф все още не е твърде замърсена.

С какво да почистим аспиратора отвътре?

1. Сода за хляб.

Тя идеално чисти различни повърхности от мазни и въглеродни отлагания. За да направите нужната смес, ще са ви необходими 8 литра вода, както и 200 или дори 250 грама сода бикарбонат (натриев бикарбонат).

Първо, сложете на котлона тенджера с вода, за да се загрее. Веднага щом водата заври, изсипете содата и изчакайте, докато съставката се разтвори напълно. След това спуснете решетката на абсорбатора и другите подвижни елементи в тенджерата с врящия разтвор. След няколко минути мазнините и саждите лесно ще се отделят от повърхностите им. Остава само да изплакнете частите с топла вода и да ги подсушите.

2. Сапун за пране.

Това е изпитан и верен вариант. Настържете сапуна на ситно ренде и разтворете получените трохи в малко количество вода. Използвайте получената смес, за да измиете филтъра и другите части на абсорбатора. След това изплакнете с течаща вода и подсушете с мека кърпа без власинки.

Можете също така да натъркате решетката на абсорбатора директно със сапун за пране. И да я оставите за известно време. Или поставете филтъра, натъркан със сапун, върху тава за печене с вода във фурната за 30 минути при температура най-малко 180°C. Този метод перфектно разтваря дори най-упоритите мазни отлагания. А след процедурата решетката трябва да се измие обилно с вода и да се подсуши.

3. Оцет.

Както всяка друга киселина, оцетната киселина има разрушителен ефект върху мазнините. Затова можете да нанесете трапезен оцет върху подвижните панели на аспиратора и грила за четвърт час, след което да измиете всичко с голямо количество вода. В този случай трябва да работите с ръкавици и респиратор, тъй като дори разтвор на трапезен оцет може да разяде кожата и лигавиците.

4. Амоняк.

Не по-малко агресивен и ефективен от оцета. Амонякът може да се използва като почистващ препарат само в добре проветриво помещение в респиратор. За да получите работен разтвор, е необходимо да разтворите половин фасетирана чаша амоняк в 3,5 литра топла вода. След това потопете филтъра в получения разтвор за 4 часа. След това отстранете разтворената мръсотия с гъба и изплакнете решетката с течаща вода.

5. Автоматично почистване.

Този метод е подходящ само за малки подвижни части на абсорбатора, които могат да се поставят в съдомиялна машина. Ще трябва да изберете подходящия режим, да добавите препарат и да изчакате резултата. И той ще отговори на вашите очаквания.

Как най-лесно се прави почистване на аспиратор?

Един от най-простите и ефективни начини за почистване на кухненски абсорбатор е почистването с пара. Вярно е, че за тази цел ще ви е необходим парогенератор. Но това устройство ви позволява да почистите както вътрешните, така и външните повърхности на абсорбатора. Парата ефективно почиства уреда, действа бързо и без използването на агресивни химикали, защото работната му температура е над 150°C.

Тази температура има и друго предимство - парогенераторът не само бързо почиства повърхностите на кухненския абсорбатор от мазнини и сажди, но и ги дезинфекцира перфектно. При това, за броени минути и без никакви специални усилия.

Процедура за почистване на аспиратора

За да се почисти наистина ефективно кухненският абсорбатор, е необходимо да се спазва определен алгоритъм при почистващите действия. Следователно, преди да се пристъпи към самото почистване, каквото и средство или метод да се отнася, трябва да се извършат редица подготвителни мерки, а именно:

1. Използвайки инструкциите за устройството, разглобете капака:

• изключете го от захранването;

• отстранете филтрите за мазнини;

• отстранете въздуховода (ако дизайнът не го позволява, ще трябва да почистите само достъпната част).

2. След това измийте и почистете, използвайки избрания метод, като започнете с вътрешните филтри и завършите с външните повърхности.

3. Ако бутоните на капака са мокри, трябва да извадите механичния контролен блок за отделно почистване.

4. Ако моделът е оборудван с филтри за еднократна употреба, те ще трябва да бъдат сменени с нови.

5. След като всички компоненти на устройството са измити и добре изсушени, капакът трябва да бъде сглобен.