Високи токчета: 5 шокиращи здравословни риска, които могат да причинят само за 2 часа

Високите токчета са склонни да се възприемат като отражение на осанка, увереност и елегантност. Малцина обаче осъзнават колко бързо започват да натоварват кръвообращението, стойката и баланса на тялото. Проучванията показват, че стоенето на токчета само за два часа може да започне да оказва натиск върху мускулите, ставите и нервите. Въпреки че болката може да изглежда временна, вътрешните увреждания са много по-сериозни. Следват пет здравословни проблема, които могат незабелязано да се развият само от няколко часа ходене на токчета.

Токчетата променят естествения начин, по който е подравнен гръбначният стълб. Веднага щом петата се повдигне, центърът на тежестта се измества напред, което кара мускулите на долната част на гърба да се борят по-усилено, за да поддържат тялото балансирано. Получената неестествена извивка компресира лумбалната част на гръбначния стълб и стяга задните бедрени мускули.

Дори двучасово носене може да доведе до мускулна умора, която продължава през целия ден. Това повтарящо се натоварване с течение на времето води до хронична болка в долната част на гърба и лоша стойка. Тялото започва да се адаптира към това ъглово положение и оказва натиск върху дисковете и връзките, които поддържат гръбначния стълб. Изследване, публикувано в Националния институт по здравеопазване под заглавие „Върху високи токчета и къси мускули: Многомащабен модел за загуба на саркомери в мускула гастрокнемиус“, казва, че носенето на високи токчета оказва значително напрежение върху мускулите на прасеца, особено върху мускула гастрокнемиус, което води до хронично скъсяване с течение на времето. Тази променена дължина на мускула намалява ефективността, допринася за по-бърза умора по време на движение и компрометира способността на мускула да абсорбира правилно шока.

Нестабилност на глезена и напрежение в връзките

Токчетата намаляват повърхността на стъпалото, която е в контакт със земята, което прави балансирането много по-трудно. Глезенната става е в постоянно напрежение, опитвайки се да стабилизира всяка стъпка. Това не само изтощава поддържащите мускули, но и с течение на времето разтяга и разхлабва връзките. Една неправилно поставена стъпка с токчета може лесно да доведе до навяхване или усукване. Изследванията показват, че хората, които редовно носят токчета, са по-склонни да изпитват нестабилност на глезена и хронична отпуснатост на връзките, дори без да носят токчета. Рискът е по-висок, колкото по-тънък и по-висок е токът.

Проучване на Националния институт по здравеопазване казва: „Това проучване подчертава как увеличената височина на тока допринася за нестабилност на глезена, което от своя страна компрометира цялостния баланс и ефективността на ходене при жените. С повишаване на височината на тока от 3 см на 9 см, подравняването на глезена и стъпалото се променя, което води до по-голямо люлеене, намалена дължина на стъпката и по-малко време за опора на единия крак. Тези биомеханични промени оказват допълнително напрежение върху долните крайници и нарушават естествения контрол на баланса на тялото, увеличавайки риска от падания и дългосрочни мускулно-скелетни проблеми.“