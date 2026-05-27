Протекция на много високо ниво в София: Кметът на Варна с разкрития за инвеститора на сочени за незаконни къщи

Това е много голяма територия от близо 100 декара, на която са изградени 104 къщи. В гората е вървяло едно строителство, за което ние знаехме, но не подозирахме за тези размери. Няма разрешение за строеж. Има протоколи и актов за незаконно строителство, но не е имало спиране, защото самият строител не се е съобразявал с това и е продължавал да извършва дейността си. Това каза кметът на Варна Благомир Коцев в ефира на Нова телевизия относно незаконните 104 къщи в местността "Баба Алино".

Той обясни, че сигналите са от 2024 г. Първо са били за незаконна сеч на дървета, а след това и за изливане на плочи.

По думите му това се е случило с протекцията на много високо ниво в София. "Някой ги е убедил, че могат да строят без документи. Но ние няма да го позволим. Има закони и те трябва да се спазват. Ще съборим всички постройки, това е законовия ред. Сега имаме подкрепата на правителството и държавата. Това нямаше как да се случи при предишното правителство", каза Коцев.

В момента строителството е спряно и има полиция, която е на място, за да спре всякакви действия. По думите на кмета на Варна, ако не са органите на реда, инвеститора ще продължи да строи.

Попитан кой ще разпореди събаряна на построеното Коцев обясни, че зависи от категорията на постройките – малките могат да бъдат съборени с разрешение на кмета, а по-големите – с разрешение от РДНСК.

Коцев смята, че има връзка с неговото задържане и инвеститора, които е дал показания срещу него.

Припомняме, че по делото срещу Коцев се появиха трима нови свидетели, включително един таен – Олег Невзоров, украински гражданин. Версията е, че Невзоров искал да инвестира в проект в Морската градина, но му били поискани пари. Самият Невзоров обаче отрича да е давал показания срещу Коцев. В България той има фирма на име - "Корпорация КУБ", като на корпоративния ѝ сайт изрично е подчертана визия за луксозни недвижими имоти -