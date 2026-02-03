Ледени пързалки: Тротоарите и улици във Варна са непочистени

Вторият ден от седмицата във Варна започва с температури от минус 8 градуса, но с усещане за минус 10 - 12. Падналият сняг, който е не повече от два-три сантиметра и студът, превърнаха улиците в ледени пързалки, предава БГНЕС.

Основните пътни артерии са почистени, но за междукварталните улици не е помислено и навсякъде се виждат боксуващи автомобили.

Национален институт по метеорология и хидрология е издал предупреждение от първа степен – жълт код за днешния ден. Очакват се минимални температури между минус 14 и минус 9 градуса.

От община Варна апелират водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание, съобразена скорост и добре подготвени за зимни условия автомобили, особено в ранните сутрешни и късните вечерни часове.