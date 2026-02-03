Оставката на Румен Радев:

Ледени пързалки: Тротоарите и улици във Варна са непочистени

03 февруари 2026, 10:27 часа 310 прочитания 0 коментара
Ледени пързалки: Тротоарите и улици във Варна са непочистени

Вторият ден от седмицата във Варна започва с температури от минус 8 градуса, но с усещане за минус 10 - 12. Падналият сняг, който  е не повече от два-три сантиметра и студът, превърнаха улиците в ледени пързалки, предава БГНЕС.

Основните пътни артерии са почистени, но за междукварталните улици не е помислено и навсякъде се виждат боксуващи автомобили.

Национален институт по метеорология и хидрология е издал предупреждение от първа степен – жълт код за днешния ден. Очакват се минимални температури между минус 14 и минус 9 градуса.

От община Варна апелират водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание, съобразена скорост и добре подготвени за зимни условия автомобили, особено в ранните сутрешни и късните вечерни часове.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Варна поледица заледявания непочистени улици
Още от Варна
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес