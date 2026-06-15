Правосъдният министър от кабинета "Желязков" отговори на Bird.bg заради твърдение за Невзоров и "Баба Алино"

Груба манипулация е внушението, направено във фейсбук страницата на Бърд (разследващият сайт Bird.bg), че инициираните от мен нормативни промени за борба с имотната мафия пазили далаверите в Баба Алино. Това заяви в своя позиция Георги Георгиев, правосъден министър в правителството на Росен Желязков. Той реагира, след като Bird.bg обяви, че нарочно затворил достъпа до нотариални актове за журналисти.

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Ето какво още написа той в страницата си във Facebook

Първо, не познавам и никога не съм виждал Олег Невзоров. Научих името му от медиите и знам за него и дейността му в т. нар. „незаконен град“ край Варна, това, което медиите оповестиха.

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Не знам кои са нотариусите, които са изповядвали сделките с имоти в местността Баба Алино. Настоявам обаче те да бъдат публично оповестени и проверени. Във времето, в което бях министър, сигнали за нотариални сделки от тази местност и с корпорация „Куб“ не са получавани и това е проверимо.

За времето от година и един месец, в което бях министър на правосъдието, са извършени най-много проверки на нотариуси и съдебни изпълнители по сигнали на граждани. Най-висок е и процентът на направени от мен предложения за налагане на дисциплинарни наказания на нотариуси и съдебни изпълнители.

Стартирах борбата с имотната мафия след конкретен случай на измамена 90-годишна жена, който стана медийно известен. Благодарение и на Министерство на правосъдието тя успя да върне единственото си жилище. Веднага след този случай Министерство на правосъдието и аз лично буквално бяхме залети от сигнали за злоупотреби с имоти. По всички тях съм разпореждал проверки.

В България има огромен проблем с правната сигурност и защитата на вещните права. Ежедневните примери за измамени от имотната мафия го доказват, включително аферата Баба Алино.

Във фейсбук-статуса на „Бърд“ се прави връзка между промените в Правилника за вписванията, които направих и аферата „Баба Алино“. Това твърдение е чиста проба манипулация. Инициирах промените в правилника за вписванията след като разбрах, че безимотен гражданин е поискал от Агенция по вписванията незаверени копия на 200 нотариални акта на имоти на софиянци. Проверихме как е уреден този въпрос в цяла Европа и въведохме европейските правила и у нас – за да пазим собствеността на гражданите.

Как беше преди реформата?

Допреди моята намеса абсолютно всеки човек можеше да си извади незаверено копие от чужд нотариален акт, да види почерка, подписа, банковата сметка и всички лични данни на човека, с чийто акт се сдобива. Такова чудо в Европа има само в Дания, Швеция и Хърватска… Десетките разследвания и наши проверки срещу имотната мафия очертаха ясно, че част от причините за улесняване на имотните измами е и безконтролният достъп до копия на оригиналните актове за собственост.

Какво променихме?

С направените промени в Правилника за вписванията въведохме същата защита на правото на собственост и достъп до информация за него, каквато имат гражданите в Испания, Франция и Италия. Съобразявайки се и с критиките, които получихме по време на публичното обсъждане не стигнахме до още по-строгите правила за контрол на достъпа до незаверения копия на нотариалните актове каквито съществуват в Германия, Австрия, Латвия, Словения, Унгария и Люксембург. Там никой друг не може да ви копира нотариалния акт, освен вие самия като собственик или нотариус и други лица, изпълняващи публични функции.

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Във всички изброени държави абсолютно никой не може да си извади копие на вашия нотариален акт свободно и без произнасяне от съответната държавна служба, водеща имотния регистър. Сега у нас всеки журналист, влогър, блогър или изобщо гражданин без ограничения на професията му, може да поиска и мотивира пред съдията по вписванията защо иска копие от нотариалния акт на някой друг – подава молба, тя се разглежда и съдията се произнася по нея. Или може да се обърне към адвокат, нотариус или съдебен изпълнител за снабдяването на документите, защото те имат автоматичен достъп като длъжностни лица. Наскоро журналист на свободна практика, когото много уважавам, се похвали, че се е сдобил с копия на мои нотариални актове, след известно забавяне, но и от неговия материал се вижда, че системата вече работи по-добре и нищо не може да остане скрито-покрито при наличие на легитимен интерес от питащия.

Нещо повече, аз предложих и това вече е факт – в публичната електронна справка вече се обявява и цената на всяка една сделка. Преди тази промяна, за да се види цената на сделката трябваше копие на нотариалния акт – това вече не е така.

За твърдението, че съм имал нотариуси-протежета, мога да кажа само, че съм министърът, извършил най-много проверки и поискал налагане на най-много и тежки дисциплинарни наказания за доказано провинили се нотариуси и съдебни изпълнители. За това твърдение има и достатъчно медийни публикации. За разлика от други, аз:

не съм провеждал конкурси за нотариуси или съдебни изпълнители,

не съм инициирал или допускал като министър преместването на нотариуси в София чрез разкриването на нови, несъществуващи до момента бройки, освен в случай на вакантно място поради смърт на титуляр и единствено след положително становище на Нотариалната камара, която по закон задължително дава положително или отрицателно становище до министъра,

уважавал съм становищата на Нотариалната камара и нейната независимост, въпреки че съм обжалвал редица техни решения по дисциплинарни производства, повечето от които, инициирани от самия мен за наказания, които сме констатирали – често след самосезиране.

За да е иронията непоносима, виждам коментар колко съм лош под статията не от кого да е, а от адвокатския помощник, който се прочу покрай осветената от мен имотна измама в Казанлък, която успяхме след моя проверка и намеса да победим.

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Това стана благодарение на преживян от този адвокатски помощник неочакван „катарзис“ след като оповестих публично как 79-годишната възрастна дама, на която той бе пълномощник, остава без апартамента си, докато лежи в болница с два счупени крака, а той го продава на майката на двете си деца и след това тегли парите от сметката на възрастната жена, която остава без жилище и без стотинка. Същият този фейсбук-коментатор освен жилището й, беше продал и наследствените й ниви и тя беше останала без нищо, когато я посетих в старческия дом в Казанлък. Виждам от медиите, че наскоро е признал вината си за престъпления спрямо друг възрастен мъж и по друга моя проверка за имотна измама и е вече с тригодишна условна присъда.

Толкова от мен. Делата остават. По тях ще ни познаете.